Anca Țurcașiu, în cârje la o emisiune TV! Ce s-a întâmplat cu actrița: „Mi-am rupt...”

In articol:

Anca Turșcașiu a avut parte de un accident nefericit și dureros în această vară. Actrița în vârstă de 51 de ani a căzut pe gresie, în timp ce se afla la mare. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a venit ajutată de cârje. Ea a dezvăluit că este o persoană împiedicată și toata vara s-a ferit să nu pățească ceva din această cauză.

Incidentul a avut loc în timp ce se afla la mare.

În prezent, actrița este bine, însă are nevoie de cârje pentru a se deplasa. Anca Turcașiu a mai dezvăluit că și-a ținut toate spectacolele cu orteză și a fost nevoită să adapteze anumite personaje de teatru.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie, în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula.

Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă. La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa «Rude cu nevasta-mea», am făcut-o șchiopă. Am zis asta e, s-a întâmplat”, a declarat Anca Țurcașiu, la tv.

Citeste si: Medicii le-au zis că fetița lor a murit de SIDA și să NU deschidă sicriul. Ce a găsit o familie în cavou, la 21 de ani de la înmormântare- bzi.ro

Anca Țurcașiu, ajutată de Cătălin Măruță să se așeze pe fotoliu [Sursa foto: Captura Video]

Anca Țurcașiu și Cristi Georgescu au divorțat

După mai bine de 22 de ani de relație și o căsnicie care părea fără cusur, Anca Țurcașiu și Cristi Georgescu au divorțat.

Vestea a venit ca un șoc pentru fanii artistei. Vedeta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, acolo unde nu a oferit multe detalii despre motivul sau motivele care au stat în spatele separării.

Citeste si: Cristian Georgescu, fostul soț al Ancăi Țurcașiu, se căsătorește, la doar un an de la divorț

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet-pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg

mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!”, a anunțat artista.