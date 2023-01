Anda Adam a întâlnit abia acum iubirea adevărată, lângă Yosif Mohaci: „Trebuie să tragi lozul câștigător” Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi

In articol:

Anda Adam nu a avut noroc în dragoste până să-l întâlnească pe bărbatul care acum o face extrem de fericită.

Artista a trecut printr-un divorț, iar când credea că nimeni nu o mai poate surprinde cu ceva, în calea sa a apărut Yosif Mohaci.

Afaceristul alături de care, la sfârșitul anului trecut, a spus „DA„ în fața ofițerului de stare civilă.

Citește și: Anda Adam, o nouă lovitură în scandalul evacuării vilei din Bragadiru! Artista trebuie să achite o sumă colosală, după ce a pierdut casa: "Nu și-a plătit datoriile la instanță ca să se judece dosarul"| EXCLUSIV

Anda Adam a cunoscut abia acum iubirea adevărat, lângă Yosif Mohaci [Sursa foto: Facebook]

Anda Adam s-a lăsat cu greu cucerită de Yosif Mohaci

Astfel că anul acesta, cei doi urmează să facă și cununia religioasă, dar și să organizeze marea petrecere de nuntă.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Așa se face că artista are numai cuvinte de laudă despre ceea ce trăiește lângă afaceristul clujean. Cântăreața spune că iubirea dintre ei este foarte puternică, dar la fel de importante sunt și respectul, susținerea și încrederea. Considerând că, după atâta ghinion în amor, de data aceasta chiar a tras lozul câștigător.

”Iubirea (nr. este secretul relației lor), ce poate să fie mai frumos? Când te găsești cu omul potrivit și te iubești, există respect, există dragoste și faci totul împreună unul pentru celălalt, asta poți să vezi ușor și pe fața oamenilor. Este important să fii binecuvântat, să ai norocul și șansa să găsești omul potrivit pentru tine. Aici este ca la loto, trebuie să tragi lozul câștigător”, a declarat Anda Adam, la un post de televiziune.

Însă, până să se ajungă să formeze o familie, cu Anda Adam a fost mult de lucru, căci nu s-a lăsat prea ușor în fața actualului soț.

Citește și: Ce se întâmplă între Anda Adam și soțul ei, la scurt timp după ce s-au căsătorit? Artista, mai radicală ca niciodată: "Nu se pune problema"

Yosif spune că s-au întâlnit prima dată la un eveniment, acolo unde a remarcat-o și unde a făcut un gest prin care spera ca ea să-l contacteze.

Lucru care nu s-a întâmplat, astfel că a fost nevoie ca el să facă pași mici, dar siguri spre ea, cucerind-o prin vorbe, dar și prin fapte.

”Ne-am văzut câteva clipe la un restaurant, când am mers ca să o abordez. Ea fiind mai reticentă, dar totuși deschisă, am simțit că a fost ceva între noi și am decis să o caut, lăsându-i numărul de telefon la recepția hotelului. Nu m-a sunat, i-am lăsat numărul, am decis să o caut pe Instagram că nu știam cine este și încet încet mi-a răspuns”, a spus și Yosif Mohaci.