Anda Adam, decizie radicală! Ce se întâmplă dupa nunta cu Yosif: „A ales această variantă”

Anda Adam se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Atunci când a anunțat că divorțează de tatăl fiicei ei, fanilor nu le-a venit să creadă, însă după separarea de fostul soț, artista și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, Yosif pe

numele său, cel care îi va deveni soț în curând.

De precizat este că, Yosif este stabilit în Elveția de o lungă perioadă de timp, iar fanii s-au gândit dacă și Anda Adam are de gând să plece peste hotare, pentru a locui alături de partenerul său, motiv pentru care blondina a explicat că a luat o decizie privind acest aspect, aceea de a rămâne în România, chiar și după căsătorie.

Cei doi amorezi au găsit o cale de mijloc, după mai multe discuții pe care le-au avut pe această temă, spune cântăreața.

„După nuntă vom locui tot în România. Dar vom pleca frecvent și unde are el treabă, si unde mai are el afaceri. Nu se pune problema să mă mut în Elveția, să-mi abandonez proiectele. Pentru că a înțeles că nu pot pleca după bărbatul pe care-l iubesc și atunci tocmai pentru că există înțelegere și iubire a ales această variantă. În care să respecte și ceea ce ador eu să fac. Și mă susține atunci când am nevoie și pe plan profesional și-n afaceri.

Așa am găsit varianta aceasta de mijloc în care să facem lucruri și afaceri împreună, ca si el să fie implicat în ceva în România. Astfel încât să ne facem viața aici. Eu să-mi realizez visurile și el să-și poată face bussinesurile. Tocmai de aceea și el s-a implicat în proiecte aici, cu mine”, a declarat Anda Adam, potrivit playtech.ro.

„A fost dragoste la prima vedere”

Anda Adam radiază de fericire atunci când se află în prezența viitorului ei soț și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Cântăreața spune că ea și Yosif au pasiuni comune și se completează perfect, motiv pentru care relația merge foarte bine, înțelegându-se de minune.

„Ne completăm bine, nici nu prea avem de ales. Nouă ne plac afacerile, ne învârtim în zona asta. Așa că lucrurile trebuie să se întâmple împreună. Altfel nu se poate. Eu fără el nu pot, el fără mine nu poate. Vorba aceea, cine se aseamănă se adună!

La noi chiar a fost dragoste la prima vedere! Mă cam îndrăgostesc de el în fiecare zi. Deja sunt puțin panicată! Nu știu unde poate ajunge. Nu-mi dau seama care poate fi limita și capătul. Dar sper să nu existe capătul! Sper ca îndrăgosteala asta a mea de el în fiecare zi să nu se termine niciodată!”, a declarat Anda Adam.