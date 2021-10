Anda Adam, dezvăluiri din culisele ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ce spune despre cea mai ”prefăcută” concurentă: ”Nu cred că a început nimeni să joace...”

In articol:

Anda Adam a răspuns la cele mai picante întrebări ale telespectatorilor, legate de colegele ei de competiție de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” sau chiar despre operațiile estetice pe care le-a suferit. Celebra artistă a fost sinceră, ca de obice, și a spus lucrurilor pe nume! Cântăreața nu a lăsat loc de interpretări și a spus tot ce crede despre ”cea mai prefăcută concurentă”.

Una dintre întrebările puse de internauți a fost legată de voturi. Mai precis, Anda Adam a dezvăluit că nu s-a votat niciodată, pentru că mereu uită să facă acest lucru.

”Nu, nu m-am votat nici măcar o dată. Aș fi vrut să mă votez, dar nu am apucat. De fiecare dată, uit să mă votez. Însă, niciodată nu e prea târziu. O să mă votez și eu când o să apuc, dacă o să apuc”, a răspuns Anda Adam.

Anda Adam, despre colegele ei de competiție

Artista a fost întrebată și dacă nu suportă vreo colegă de competiție, însă Anda a ținut să explice faptul că nu are atât de multe lucruri în comun, ca să aibă și ceva de împărțit cu vreuna din ele.

” Să știi că nu există aici o concurentă pe care să n-o suport, dar mă prefac că o suport. Mi se pare că nu avem atât de multe lucruri de împărțit, încât să ajung să nu suport pe cineva”, a mai spus concurenta.

Cât despre cea mai ”prefăcută” concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Anda spune că: ” Nu cred că a început nimeni să joace rolul ăsta, ori o face foarte bine și nu ne prindem ori momentan nimeni nu face chestia asta”.

Artista a mai vorbit și despre operațiile estetice, despre care spune că are doar două, nu mai multe așa cum se zvonește: ”Am o operație la sâni și am o rinoplastie ca să-mi corectez o deviație de sept. Nu am absolut nimic făcut, față, pomeți, coaste, mâini, picioare lungit, nimic. Nu am operații eșuate, am două și cam atât”.

