Anda Adam, o nouă încercare în procesul pe care îl are cu proprietarii vilei din Bragadiru! Ce vrea artistă să obțină, după ce a fost evacuată | EXCLUSIV

Artista a făcut un nou demers în instanță, în încercarea de a recupera banii investiți în vila din Bragadiru. Reamintim că vedeta a fost evacuată în 2022 din casa pe care intenționa să o cumpere, dar în care ar fi apucat să facă o serie de investiții.

Diva ar fi vrut să își recupereze sumele pe care le-ar fi investit în imobilul din Bragadiru așa că a înaintat o nouă acțiune împotriva proprietarilor. Vedeta nu este pentru prima dată la acest demers, în trecut cererea ei fiind anulată pentru neachitarea taxei de timbru.

Noi detalii în procesul dintre Anda Adam și proprietarii din Bragadiru

Scandalul se pare că continuă între Anda Adam și proprietarii vilei din Bragadiru din care artista a fost evacuată în 2022. Cântăreața a făcut o nouă acțiune în instanță, după cum ne-a spus avocatul proprietarilor imobilului, în exclusivitate.

Primul proces în care a cerut sumele pe care le-a investit în vila nu a mai avut loc, dat fiind că cererea Andei Adam a fost anulată pentru că nu ar fi plătit taxa de timbru.

"Primul proces pe care l-a deschis dânsa a fost respins pentru că nu și-a plătit taxa de timbru și s-a anulat cererea de chemare în judecată. A făcut o acțiune nouă, asta știu sigur. Așteptăm să ajungă acțiunea la noi", a spus Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Ce spunea Anda Adam despre investițiile făcute în imobil

În urmă cu câteva luni, Anda Adam a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre acest subiect. Artista a explicat atunci ce cheltuieli ar fi făcut în casa pe care dorea să o cumpere și ce așteptări are de la cei doi proprietari.

Suma pe care vedeta o cerea era de 31.000 de euro.

"Este investiția făcută în casa domnului care ulterior nu a dorit să îmi mai vândă. A refuzat să meargă să îmi vândă casa. Mi se pare normal, atâta timp cât a refuzat să mi-o mai vândă să îmi dea bani pe ce îmbunătățiri am făcut.

Există o expertiză făcută și facturi pe absolut toate modificările și îmbunătățirile aduse în imobilul dumnealui. Nu i-am pus niciun fel de problema legat de timpul meu pierdut, opt luni în care am muncit la acea casă și am stat pe șantier zi de zi cu muncitorii, dar aceasta este investiția făcută de mine, în imobilul dumnealui.

Atâta timp cât a refuzat ulterior să îmi mai vândă acest imobil, mi se pare normal să îmi dea măcar banii pe ce am făcut acolo. Dă-mi banii și vinde-o cui vrei tu ulterior, nu așa ar fi corect? Am muncit opt luni la o casă a altcuiva și am investit bani și timp în ea și nervi ca să plec cu coada între picioare?!

Nu doresc nimic altceva decât investiția mea făcută în imobilul care i-a rămas tot lui pentru că a refuzat să mi-o mai vândă", a explicat Anda Adam, în urmă cu câteva luni.

