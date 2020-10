Cunoscuta interpretă de muzică ușoară a dat primele declarații, după ce a părăsit competiția "Ferma". Anda Adam este una dintre concurentele care au participat în sezonul acesta la reality show. În urma unui duel cu Elena Chiriac, vedeta a părăsit competiția.

In articol:

Alături de frumoasa blondină, a ieșit din competiție și Bogdan Stoica, fratele luptătorului Andrei Stoica. Anda mai susține că ea se consideră o persoană curioasă și iubește provocările, iar datorită acestui fapt a acceptat să intre în competiție.

Citeste si: Anda Adam și-a tras mașină ”unicat”, care costă cât o vilă! Vedeta a rămas ”interzisă” când a văzut ce i-au făcut bolidului: ”Nu am văzut în viața mea așa ceva”

”Pentru mine a fost o provocare. Eu sunt genul acela: îmi plac provocările, îmi place adrenalina, îmi plac lucrurile care sunt neobișnuite și vreau să văd dacă le pot duce. Pe mine experiența asta de viață m-a pregătit pentru orice. O experiență de genul cum a fost ”Ferma” este o investiție în mine. Mă dezvolt personal”, a declarat Anda Adam.

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

Frumoasa blondină a mai adăugat faptul că ea a muncit câ toate concurentele la un loc, iar colegii pot confirma acest aspect.

Anda Adam

”Am muncit decât toate fetele la un loc. Și colegii mei pot confirma. Deci, pe toate dacă le aduni n-au făcut cât am muncit eu în fermă”, a mai spus vedeta.

De asemenea, Anda a mai vorbit și despre întâlnirea cu fiica ei, Evelin, după o perioadă lungă de timp în care nu cele două nu s-au văzut.

”Când vorbim de Evelin este subiectul unde eu clachez. Acolo este punctul meu sensibil. Am avut o perioadă acolo, spre final, când plângeam în fiecare seară, mi-era deja foarte dor de fetița mea. Când am ajuns acasă, în momentul în care eram în lift, am scos telefonul și l-am pus pe filmare pentru că am fost și eu foarte curioasă să văd cum reacționează Evelin. Și am această filmare pe telefon. Fetița mea, cam de patru-cinci zile, înainte, începuse să plângă în fiecare seară spunând că ea vrea la mami. Am o conexiune puternică cu ea. Mi-a transmis cumva lucrul acesta. Și în ultimele zile am cam pus pe planul doi competiția”, a mărturisit artista.