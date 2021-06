Anda Adam și soțul ei s-au despărțit! Sorin Nicolescu, primele declarații după separare: „Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public”

Anda Adam și Sorin Nicolescu 18:39, iun 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Anda Adam este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală autohtonă. Cu o carieră longevivă, blondina a reușit să doboare topuri muzicale de-a lungul timpului, iar melodiile ei să răsune la mai toate posturile de radio. Lucrurile nu mergeau bine doar pe plan profesional, ci și pe plan personal.

S-a măritat în 2015 cu afaceristul Sorin Nicolescu și din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță, Eveline.

Despre un divorț între cei doi s-a mai scris de-a lungul timpului, însă de fiecare dată Anda Adam a infirmat zvonurile. De data aceasta, confirmarea în ceea ce privește despărțirea a venit de soțul ei, Sorin Nicolescu. Iată ce spune acum, după separare.

Anda Adam și Sorin Nicolescu

Citeste si: Horoscop Cristina Demetrescu pentru vara lui 2021! Ce rezervă vara zodiilor- bzi.ro

Sorin Nicolescu: „Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui”

Omul de afaceri spune că nu vrea să facă publice prea multe detalii despre acest subiect, căci nu prea este interesat să apară în lumina reflectoarelor. De altfel, el mai tot timpul a fost discret și s-a ferit cât a putut de mult de obiectivul de filmat. Sorin Nicolescu trage linie și spune că niciodată nu va vorbi urât despre mama copilului spu, mai ales că în toți acești ani în care i-a fost alături i-a demonstrat că ține la el.

Citeste si: Anda Adam, secretul pentru zile proaste:“Îmi dau două palme!" Cum reușește artista să fie într-o formă de zile mari

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!

Citeste si: Anda Adam a răbufnit pe rețelele sociale! Artista a avut un mesaj pentru cei care o critică: „De asta am doar prieteni băieți”

Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a mai declarat fostul soț al vedetei.