Andi Constantin e din nou burlac! Chiar el a făcut anunțul că s-a despărțit de iubită: "Din păcate" | EXCLUSIV

In articol:

Andi Constantin este din nou burlac. Vedeta a declarat, în exclusivitate, că relația cu iubita lui nu a funcționat și, recent, a decis să îi pună capăt. Andi a spus și motivul rupturii, dar și ce simte acum când este singur.

Andi Constantin este din nou singur

Prezent la gala RXF pentru a-l susține pe Alex Zănoagă în disputa cu Ștefan Ciuculescu, bărbatul a menționat că se concentrează pe proiectele profesionale și intenționează să revină în cușcă. Andi Constantin l-ar dori ca adversar tot pe Giani Kiriță, pentru a putea să își ia revanșa.

Andi Constantin nu mai are iubită. Chiar el a făcut anunțul atunci când a fost întrebat despre partenera lui de cuplu, despre care presa scris în urmă cu puțin timp. Bărbatul a dezvăluit că s-au despărțit, dar că a rămas cu lecții bune de viață.

"Nu e o nouă iubită, e o iubită și a fost real, pentru că nu mai suntem împreună din păcate. Mi se pare funny că nu știu cum se face că de fiecare dată dau sfoară în țară că nu mai am iubită, dar nu despre asta e vorba. Pur și simplu s-a nimerit. Cred că orice relație, la fel, iei orice e bun din relația respectivă, cu siguranță fiecare om îți activează niște lucruri pe care nu vrei să le vezi la tine, dar trebuie să le accepți și să le lucrezi și atunci dacă iei tot ce e plus din o fostă relație, cu siguranță ești bine, indiferent de rezultatul relației.", a declarat Andi Constantin.

Citeste si: Alina Sorescu se teme că va pierde custodia fetelor: „Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta”. Anul acesta, artista va divorța oficial- kanald.ro

Citeste si: Ce s-a descoperit în canalizarea construită în urmă cu 3 ani, într-o comună din Dâmbovița. „Unii au refuzat să mai stea aici”- stirileprotv.ro

Andi Constantin vrea să se întoarcă în ring

Andi Constantin a recunoscut că îi lipsește adrenalina din cușcă și că îi este dor de o luptă. Se gândește chiar la o revanșă cu Giani Kiriță, cel care l-a învins data trecută.

"Trebuie să revin în ring, îmi doresc asta. Aștept și adversari și provocări și revanșe. Acum e liniște se pare, dar probabil trebuie să mai fac eu puțin zgomot și o să fie obligați să scoată capul de sub piatră. Nu mă refer neapărat la Giani Kiriță. I-am spus că 1-1 e cel mai rău caz, nu ar trebui să îi fie teamă să lupte cu mine. Până la urmă e maxim o remiză, dacă e să câștig. Eu nu m-am lăsat afectat de rezultatul din ring, am știut foarte bine în ce condiții am luptat acolo, nu știu câți dintre oameni ar fi acceptat să urce în cușcă în condiția mea, dar în același timp, nu am căutat nicio scuză, am încercat să îmi fac jocul în continuare, chit că aveam un picior.", a mărturisit Andi Constantin, la WOWnews.

Citeste si: „Să vezi ce palme primești când te prind pe undeva”. Radu Siffredi, iubitul Oanei Matache, nou mesaj șocant după ce a aflat că Protecția Copilului i-ar putea lua copiii iubitei sale!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 martie 2023. Ce sărbătoare este miercuri- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, primele declarații după decizia magistraților în privința custodiei fetițelor: ”Încerc cu toată ființa mea să rămân demnă”. Cu cine vor rămâne micuțele- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!