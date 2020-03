Andi și Adriana au fost ținta unor bârfe conform cărora, în Republica Dominicană, ei ar fi avut o relație mai mult decât prietenească în grupul războinicilor. Concret, la mijloc să fi fost vorba despre o legătură amoroasă, care avea să se termine cu trădări și eliminări.

La întoarcerea în România, Andi de la Survivor România a ținut să clarifice însă întreaga situație și să dezlege anumite mistere legate de acest subiect. În plus, războinicul a dezvăluit și de unde au pornit toate cancan-urile, dar și faptul că nu el este autorul moral al trimiterii Adrianei acasă.

"Eu nu aveam niciun interes să o elimin pe Adriana, nu știu de unde au pornit toate aceste afirmații nejustificate, în condițiile în care am avut cu ea o legătură bună în competiție. Dincolo de faptul că eram colegi, legasem o conexiune foarte bună ca și om, pentru că mie, personal, Adriana mi-a câștigat respectul și admirația de când a intrat prima dată pe traseu și am văzut cum, pur și simplu, a spulberat tot. Eu unul o consideram cea mai bună fată din echipa mea. Nu îi stătea nimeni în cale, dar cu toate acestea, ea era foarte slabă văzută de faimoși. Tot timpul dădeau în ea. De aceea, am un sfat pentru ea, i l-am dat de fapt și acolo, dar este mai valabil aici, în țară, și anume să fie verticală, să nu se mai lase influențată și repetând doar părerea altora", a spus Andi despre Adriana, apoi a specificat faptul că de la Andrei a pornit zvonul că fosta lui colegă ar fi îndrăgostită de el.

Andi, declarație șoc despre relația cu Adriana! ”Cuvintele acelea ale lui m-au determinat să mă îndepărtez de ea”

"Andrei a ațâțat-o pe Adriana către mine în direcția asta. Inițial, la început, Adriana cu Karina făceau anumite glumițe pe acolo cum că eu sunt dezbrăcat și chestii de genul acesta, dar înțeleg, sunt comementarii așa...de caterincă între tineri! După care, Andrei a venit la mine și mi-a spus exact așa... "vezi că Adriana vorbește pe la colțuri că te place", apoi, la un moment dat, când Adriana era deja sătulă de glumele dintre noi doi, el a plusat pe tema asta..."Vezi că s-a îndrăgostit de tine, trebuie să faci cumva să o respingi", a fost afirmația lui. Am realizat atunci că ei îi făceau foarte rău glumele astea, știam foarte bine că avea pe cineva acasă, știam că nu este pusă într-o lumină bună că noi am fi mai mult decât prieteni și i-am rugat pe toți să o lase mai moale cu bârfele, timp în care i-am și zis și ei ce se întâmplă. Acum, poate Andrei a glumit în Dominicană, nu știu, dar încet încet, cuvintele acelea ale lui m-au determinat să mă îndepărtez de Adriana și ea să creadă că este marginalizată de mine, lucru care avea să îi permită Lolei să se împrietenească și să o influențeze", a comentat carismaticul războinic la FanArena.

Andi de la Survivor România a spus adevărul despre Adriana, dar și ea ținut să menționeze ce s-a întâmplat în Republica Dominicană. ”Le-am spus și eu celor din echipă că vreau să termine cu glumele de acest gen, că aș avea o idilă cu Andi, fiindă îmi afecta relația de acasă. Îmi amintesc de exemplu că, pe la începutul competiției, m-a luat deoparte Andrei și mi-a zis ceva de genul...vezi că poți să ai o legătură de alt gen cu Andi, fiindcă el este foarte cunoscut în România și poate fi o rampă de lansare pentru tine. Eu am spus că nu se poate așa ceva, și nu voi face niciodată așa ceva...nu vreau să mă afirm în emisiune în acest mod. Îl văd ca pe un prieten, iar acasă, am un iubit”, a comentat și Adriana la FanArena.