Andra a ajuns de urgență la medic. Cu ce problemă de sănătate se confruntă artista: „Toată lumea mă sperie”

Andra se numără printre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Cântăreața are o mulțime de fani pe rețelele de socializare cu care păstrează legătura permanent. Dacă de obicei le aduce acestora numai veși bune, de data aeasta Andra le-a spus internauților că va merge a medic. Iată ce problemă de sănătate are artista.

Andra este foarte apropiată de fanii ei și, ori de câte ori are nevoie de ajutor, nu ezită să ceară sfatul acestora. De data aceasta, artista se confruntă cu o problemă, așa că a fost nevoie să meargă la medicul stomatolog pentru a-și socate molarul de minte. Artista le-a cerut fanilor ei să îi spună care a fost experiența lor după ce au trecut printr-o astfel de experiență, pentru că toți cei din jurul ei o sperie cu fel și fel de scenarii.

„Dragii mei, ce mai faceți? Toate bune? Voiam să vă cer părerea. Astăzi o să-mi scot molarul de minte și voiam să văd dacă v-ați confruntat cu această situație și cum ați reacționat după, cum a fost experiența voastră. Toată lumea în jurul meu mă sperie și am zis că vreau s aflu și părerea voastră. Țineți-mi pumnii”, a spus Andra pe InstaStory.

Ulterior, Andra a postat pe Instagram imagini după ce a plecat de medicul stomatolog. Se afla în mașină, însă avea zâmbetul pe buze, semn că totul merge bine.

Andra [Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme are Andra în prezent?

Andra iubește foarte mult mâncare și nu de puține ori a recunoscut că este o gurmandă autentictă. În perioada pandemiei, artista a ajuns la 70 de kilograme, reușind ulterior să scape de 6 dintre ele.

Dorința ei este să ajungă la 60 de kilograme și să se mândrească cu silueta care o caracterizează.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea.

Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, a recunoscut Andra