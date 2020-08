Andra și Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii pe care acesta o prezintă

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 15 ani, iar împreună au doi copii: pe David și Eva Măruță. Cei doi au dat dovadă de loialitate și iubire încă de la începutul relației. Acum, ei formează o familie împlinită din toate punctele de vedere.

Cei doi au fost întotdeauna reticenți cu privire la intimitatea lor. Nu au fost niciodată implicați într-un scandal sau o despărțire, lucru apreciat de fanii cuplului. Deși în presă s-a vorbit că Andra și Cătălin Măruță ar vrea să aducă pe lume încă un copil, cuplul nu a recunoscut nimic în acest sens.

Cum este alintată Andra de Cătălin Măruță

Andra a dezvăluit un adevărat secret din căsnicia celor doi. Cunoscuți pentru discrețea lor, iată că artista s-a lăsat dusă de val și a mărturisit cum o alintă Cătălin Măruță în intimitatea lor. Această poreclă a ajuns atât de cunoscută încât și prietenii lor o folosesc.

„Dumnezeu ştie cum am ajuns Bumbu! Cred că, prima dată, mi-a zis aşa, când aveam o coafură trăsnită. Mi-a plăcut, toată lumea a râs şi porecla a fost preluată la scară largă”, a declarat Andra Măruță.

Andra și Cătălin Măruță se iubesc de mai bine de 15 ani

Andra Măruță, motivul pentru care nu se pozează în costum de baie

Celebra cântăreața a mai făcut o dezvăluire! Andra Măruță a explicat motivul principal pentru care în mediul online se găsesc foarte puține fotografii cu ea în costum de baie.

„În costum de baie nu am (n.r. fotografii), nu îmi fac, nu îmi face plăcere să mă pozez în costum de baie. Cred că lucrurile astea sunt mult prea intime! Nu ştiu cum o să gândesc peste un an, dar acum nu îmi place”, a declarat Andra în cadrul unei emisiuni de televiziune. (Citeste si: Andra, mărturisiri șocante! Ce fel de discuții are solista cu fiul ei, nu o să-ți vină să crezi)