Andra, dezvăluiri picante din intimitatea ei cu Cătălin Măruță: „Plăcere mai mare în viață nu există”

In articol:

Andra este una dintre cele mai iubite cântărețe de la noi. Felul în care s-a raportat mereu la relația cu fanii i-a determinat pe oamenii de acasă să o iubească și mai mult. De data aceasta, soția lui Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri din intimitate, despre care nu multe persoane știu.

Ei bine, în cea mai recentă ediție de la „Românii au talent”, Andra și Florin Călinescu au avut un schimb de replici. Cei doi jurați au atins un subiect mult mai sensibil.

Citeste si: Andra, enervată la culme de colegul ei de la masa juriului, Smiley: „Taci din gură, nu mă provoca!”

În timp ce mânca o gogoașă, Andra a susținut că plăcere mai mare în viață nu există, punând poftele trupești pe locul secund, în favoarea poftelor gastronomice. „Știi cum era aia, cum ziceam la școală? Fie pâinea cât de rea, tot mai bună mi se pare**** !”, a spus Florin Călinescu. „Acum, la mine a trecut pe locul 2. Gogoșica e mai…”, a mărturisit Andra. Frumoasa artistă a recunoscut că preferă mâncarea înaintea relațiilor intime.

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Andra și Cătălin Măruță[Sursa foto: Facebook]

Andra, despre planul de slăbit după ce internauții au crezut că este însărcinată

Pentru că a fost deranjată de zvonurile apărute în mediul online, conform cărora ar fi însărcinată, Andra a mărturisit că în timpul pandemiei a luat câteva kilograme în plus, fiind o persoană pofticioasă. Potrivit spuselor sale, soția lui Cătălin Măruță a început să facă sport.

Mai mult, vedeta s-a apucat și de o cură de slăbire.

„Am reînceput sportul acasă, am început dieta, mai multă apă mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit.

Citeste si: Cum a fost Andra cerută în căsătorie de Cătălin Măruţă. Artista a povestit totul la Românii au Talent, sezonul 11

Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată. ”.