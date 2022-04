Andra Ghinea, fosta iubită a lui Lino Golden, a leșinat pe stradă! Nimeni nu a sărit în ajutorul său: „Doar Dumnezeu a fost cu mine atunci”

In articol:

Fosta parteneră a lui Lino Golden, Andra Ghinea, a trecut prin momente foarte grele. Șatena a leșinat în mijlocul străzii, s-a prăbușit la pământ și nimeni nu a sărit în ajutorul ei, oamenii trecând pe lângă ea, fără ca măcar să o întrebe ce s-a întâmplat.

Mai mult decât atât, după ce a căzut inconștientă pe asfalt, în fața blocului unde locuiește, tânăra s-a lovit foarte tare la cap, ajungând de urgență la spital, în cele din urmă.

Ulterior, Andra Ghinea a postat mai multe imagini în mediul online, chiar cu momentul în care leșină, apoi cu minutele în care se afla în ambulanță, după ce a fost preluată de un echipaj medical, care a stabilizat-o și i-a oferit îngrijiri medicale de specialitate.

Cum s-a întâmplat totul

Andra Ghinea a povestit pe îndelete, pe pagina personală de Instagram, momentele dificile pe care le-a traversat recent, atunci când s-a prăbușit inconștientă pe asfalt, în fața blocului unde locuiește. Mai precis, la ora după-amiezii, tânăra a ieșit din apartament pentru a merge în fața blocului să ridice un colet.

Aceasta a precizat că încă din lift a observat că i s-a spart un vas de sânge la ochi și avea o pată roșie, iar la scurt timp după ce a ieșit din scara blocului, tânăra a avut un atac de panică, pierzându-și vederea.

După aceea, Andra a amețit și și-a dat seama că nu este în regulă, așa că a făcut câțiva pași pentru a se așeza, simțind că leșină, însă din nefericire nu a mai apucat, izbindu-se inconștientă cu capul de zid, apoi prăbușindu-se la pământ.

Timp de trei minute a zăcut inconștientă, iar Andra Ghinea a mai precizat că nu-și amintește nimic, însă știe toate aceste lucruri, deoarece a preluat filmările de pe camerele de supraveghere de la paznicul blocului.

„Astăzi la ora 16 am coborât să-mi ridic un colet, încă din lift, când m-am uitat în oglindă am realizat că mi s-a spart un vas de sânge la ochi și aveam o pată roșie. La scurt timp după ce am ieșit în parcarea blocului, am avut un atac de panică și efectiv mi-am pierdut vederea. Am amețit, am încercat să fac câțiva pași și să mă ghemuiesc pentru că simțeam că leșin, însă nu am mai reușit. M-am izbit inconștientă cu capul de zid, apoi am căzut lată la pământ pentru 3 minute. Știu toate lucrurile astea pentru că am preluat filmările de la paznic, care bineînțeles nu m-a văzut”, a spus Andra Ghinea pe Instagram.

Cu toate acestea, după cele trei minute în care a zăcut la pământ, tânăra a început să-și revină, însă nu a avut puterea de a cere ajutor, iar oamenii treceau pe lângă ea, fără ca măcar cineva să o întrebe ce s-a întâmplat.

”Am reușit să mă trezesc, nu îmi mai aduc aminte absolut nimic, însă deveneam din ce în ce mai conștientă și vedeam cum trec oameni pe lângă mine și nimeni nu îmi oferea niciun ajutor, eu neavând vlagă să vorbesc sau să mă ridic. Nu pot să mă controlez, nu pot să-mi îmi revin din plâns știind că eu am zăcut în mijlocul parcării și nu am primit niciun ajutor. Puteam fi oricine. Indiferent de om sau animal, vă rog din suflet să ajutați dacă vedeți pe cineva care nu e în apele lui sau are nevoie de ajutor”, a mai spus Andra Ghinea.

Andra Ghinea a leșinat pe stradă [Sursa foto: Instagram]

Un echipaj de salvare a sosit după câteva minute

Fosta iubită a lui Lino Golden a mai povestit că la scurt timp a sosit și o ambulanță cu cadre medicale, care i-au oferit primul ajutor, apoi au transportat-o de urgență la spital, acolo unde i-au oferit îngrijiri medicale de specialitate. În prezent, Andra Ghinea le-a declarat urmăritorilor din mediul online că se simte bine.

”Într-un final, a venit ambulanță, cu trei dintre cele mai bune suflete pe care le-am cunoscut în ultima perioadă. 3 bărbați care m-au tratat ca pe copilul lor, deși eram a nimănui.

Deschide ochii, uită-te în jurul tău și oferă ajutorul oricărei vietăți. Haideți să fim oameni, pnetru că un caz de genul, de multe ori, poate fi fatal. Eu sunt bine, doar Dumnezeu a fost cu mine atunci”, a mai zis ea.