Andra Gogan a spus adevărul despre veniturile ei din mediul online: "Noi avem banii la comun, nu îmi doresc deocamdată să am banii mei". Idolul copiilor, dezvăluiri neștiute din viața ei

In articol:

Andra Gogan este vloggeriță, actriță, cântăreață și voice-over. Ea împreună cu fratele său, Răzvan Gogan, au intrat în Cartea Recordurilor pentru "Cel mai lung concert live susținut de un copil" și "Cele mai multe CD-uri lansate de un copil".

De ce preferă Andra Gogan America în locul României?

Tânăra este mai nou și producător de film, câștigându-și existența din mediul online.

Andra Gogan recunoaște că are o afinitate pentru Statele Unite ale Americii. Artista se simte mai bine primită, iar hate-ul românilor o motivează să facă în continuare ceea ce știe cel mai bine: activități și apariții în mediul online. Invitată la emisiunea Duet, Andra a vorbit deschis despre diferențele dintre români și americani la capitolul public spectator.

"E un lucru rău, dar care pe mine m-a făcut să lupt. Țara noastră ne-a pus atâtea bețe în roate, cât am fost atât de puternică să trec peste ele și am reușit. România m-a făcut să fiu cea mai puternică persoană ever și oriunde mă duc, am fost mult succes în alte țări, pentru că am învățat aici cum să lupt și să trec peste, să intru pe geam, în loc să intru pe ușă. Au fost multe uși închise în viața mea. Deși sunt de la 3 ani pe scenă, eu și familia mea am luptat să ajungem unde suntem acum. Niciodată nu ni s-a dat toată mâna sau două degete, ci o unghiuță. Acum, șansele pentru succes sunt mai mari când merg în State, Los Angeles. Mă simt destul de bine primită, deși oamenii nu spun mereu ceea ce simt, dar pe moment îți dau energia necesară să continui să fii pozitiv. Când mă întorc de acolo, mă întorc cu forțe proaspete, să le dau și celor de aici, care poate au avut o zi proastă sau puțin cam mult hate la școală, copii, adolescenți, adulți la job.", a declarat Andra Gogan.

Andra Gogan nu e mereu cu zâmbetul pe buze

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Tânăra vedetă nu a avut vreo apariție fără să zâmbească și să îi binedispună pe ceilalți. Însă, din păcate, sunt momente în care tot stresul se adună și refulează. Se pare că nu e ușor să fii mereu un exemplu pozitiv.

"Este greu, dar atunci când îți place ce faci, nu ți se mai pare așa greu. Sunt și zile în care sunt și eu tristă, poate am seri în care mai plâng de oboseală. Știi, un bebeluș seara, când dă afară toate supărările prin plânset? Așa mă simt eu o dată la o lună. Îmi vine să plâng fără motiv. Se adună toate și dau afară toate supărările.", a mai mărturisit Andra Gogan.

Andra Gogan are banii la comun cu familia sa

Întrebată dacă știe cât câștigă, Andra Gogan a făcut o dezvăluire neașteptată. Vedeta a recunoscut că nu are un venit propriu, ci își ține banii la comun cu ceilalți membri ai familiei. Nici nu își dorește să schimbe acest lucru, momentan descurcându-se foarte bine așa.

"Da, se vorbește câteodată prin casă. E foarte amuzant că noi avem banii la comun, pentru că nu îmi doresc deocamdată să am banii mei. Dacă avem nevoie vreodată, luăm din banii la comun, fiecare își ia cât îi trebuie și investește în afacerea sau ideea pe care o are. Am terminat și Facultatea de Marketing, așa că știu cum funcționează afacerile, dar prefer să rămân pe partea creativă.", a dezvăluit Andra Gogan, la Duet.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!