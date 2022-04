Andra Măruță a recunoscut ce greutate are! Artista face efortui mari pentru a slăbi: „Mă lupt cu acest lucru”

In articol:

De-a lungul carierei, Andra Măruță a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, atât la TV, acolo unde este urmărită de foarte mulți telespectatori, dar și în mediul online, acolo unde ține mereu legătura cu internauții.

Artista a intrat în sufletul admiratorilor săi prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Andra Măruță a spus lucrurilor pe nume și a dat totul din casă, dezvăluind câte kilograme are. Fără a se da înlături să vorbească despre acest aspect, cântăreața a mai spus că face eforturi mai pentru a reveni la forma de odinioară.

„Viața mea acum e despre mâncare”

Andra și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre kilogramele în plus acumulate în timpul pandemiei, atunci când artista nu a mai avut concerte, așa că a încercat să-și ocupe timpul liber, descoperindu-și o nouă pasiune, mai precis gătitul.

Astfel, în perioada respectivă, partenera de viață a lui Cătălin Măruță a acumulat nici mai mult, nici mai puțin de zece kilograme, ajungând la 70 de kilograme.

Cu toate acestea, vedeta nu s-a lăsat demoralizată de numărul de pe cântar, motiv pentru care a început să facă demersuri în a da jos kilogramele în plus.

Așadar, Andra a explicat că face sport de trei ori pe săptămână și, deși este tare pofticioasă, până în prezent, artista a reușit să dea jos șase kilograme, dorindu-și să mai slăbească încă patru.

„Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale. Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea.

Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine. Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza… De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri”, a recunoscut Andra.

Ce o deranjează pe artistă în relația cu soțul ei

Andra a făcut o serie de declarații în urmă cu ceva timp despre ce o deranjează în relația cu Cătălin Măruță. Deși nu prea are ce să-i reproșeze, singurul lucru care nu-i prea place la soțul ei este acela că petrece prea mult timp pe telefon.

„Dușmanul meu în relația mea cu Cătălin este telefonul lui. Mie mi se pare că numai ajung la Cătălin din cauza telefonului. Înțeleg, e meseria lui, dar… dacă e să-i reproșez ceva, este legat de telefonul ăsta. Nu sunt o persoană geloasă, nu sunt o persoană care să reproșeze chestii, n-am fost niciodată, dar dacă stă în casă (n.r. pe telefon)… Dacă el e tot timpul pe telefon, pierde niște lucruri. Îi zic: «Nu mai sta! Ok, rezolvă, dar…» (…) Vreau să fie al meu fără telefon. Mi se pare în același timp nedrept să-i reproșez asta, dar…” a declarat Andra Măruță.

