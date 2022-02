Andra suferă de „boala vampirului”, o afecțiune rară care a început cu o durere de burtă! Familia tinerei din Vrancea e disperată: „Vă implor, ajutați-mă să-mi salvez fata”. Cum se manifestă

In articol:

Andra Otilia Jujău, o tânără de 26 de ani, a avut o viață normală și a fost perfect sănătoasă, asta până acum cinci luni, atunci când a ajuns la spital cu o banală durere de burtă.

La momentul respectiv, medicii nu au pus mare preț pe simptomele fetei, urmând ca apoi situația să se agraveze.

După mai multe investigații, Andra Jijău a fost diagnosticată cu porfirie acută intermitentă, denumită și ”boala vampirului”, cu manifestări neurologice severe. Afecțiunea este o boală rară, ereditară cauzată de tulburarea sintezei hemului, ceea ce duce la creșterea hemoglobininei.

Ionela Enache, mama Andrei, apel disperat pe internet

Potrivit explicațiilor medicale, porfiria acută intermitentă sau ”boala vampirului”, așa cum mai este numită, este o boală ereditară cauzată de tulburarea sintezei hemului, ceea ce duce la creșterea hemoglobininei. Mai precis, organismul este incapabil de a reproduce hem, o componentă a hemoglobinei. Totodată, porfiria intermitentă apare la vârsta adultă și se manifestă prin leziuni tegumentare, crampe abdominale, dureri abdominale, tulburări psihice și slabiciune musculară generalizată.

Mama Andrei, Ionela Enache, este disperată, iar după cinci luni în care a căutat zi de zi răspunsuri concrete din partea cadrelor medicale privind boala de care suferă fiica sa, femeia a făcut și un anunț pe Facebook, acolo unde cere ajutorul oamenilor pentru a-și salva unicul copil.

„La doar 26 de ani, Andra, fata mea, luptă cu o boală rară. Ea are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Orice donație, oricât de mică, este foarte importantă pentru ea. Oameni de bună credință, cu suflet mare, vă implor și îngenunchez în fața fiecăruia, ajutați-ne, boala se agravează, iar viața ei este în mare pericol. Tratamentul ne costă foarte mult. Sunteți unica noastră speranță. Vă rog din sufletul meu de mamă distrusă, cu orice mic ajutor pe care-l oferiți, pentru fiica mea înseamnă viață acum. Boala se mărește pe zi ce trece și avem nevoie să plecăm peste hotare. Din păcate, durerea este și mai mare, căci neputința noastră financiară ne împiedică să plecăm de urgență la o clinică peste hotare pentru a o salva pe Andra. Are nevoie urgentă de 12.000 de euro. Are o boală foarte rară, vă rugăm din suflet ‟, este mesajul pe care Ionela Enache l-a distribuit pe pagina ei de Facebook.

Recent, mama Andrei și-a adunat toate puterile și cu greu și-a găsit cuvintele pentru a vorbi despre fiica sa, în cadrul unui interviu. Ionela Enache a povestit că Andra era o persoană sănătoasă și a avut o viață normală, fără vicii.

De asemenea, femeia a explicat că totul a început cu o banală durere de burtă, iar atunci, Andra s-a dus la Spitalul de Urgență din Focșani, însă cadrele medicale au trimis-o acasă. Din nefericire, tânăra a fost nevoită să revină deorece situația se agravase deja și se simțea din ce în ce mai rău.

„Un om absolut perfect sănătos. A avut o viață normală. Nu a fumat, nu a consumat alcool, nu a fost internată în spital. (...) Sunt cinci luni de când Andra stă numai prin spital. Dintr-o banală durere de burtă, s-a dus la Urgențe, la Focșani. Inițial, am trimis-o acasă, dar a trebuit să revină pentru că a început să-i fie atât de rău, încât nu a mai putut merge pe picioare. Au internat-o la Focșani și, de acolo, după câteva zile, i-au spus că are Covid. Când starea ei s-a agravat, au trimis-o la București, la Spitalul Universitar‟, a povestit Ionela Enache, potrivit Monitoruldevrancea.ro.

Colaj - Andra Otilia Jijău

Andra Jijău a fost diagnosticată și cu tetraplegie

După ce a fost transferată la spital în București, abia atunci medicii au spus familiei că Andra Otilia Jijău suferă de o boală rară numită porfirie acută intermitentă. Din nefericire, cadrele medicale i-au mai pus tinerei un diagnostic crunt, respectiv tetraplegie, astfel că fata este imobilizată la pat.

Totodată, costurile tratamentelor se ridică la sume foarte mari, mama Andrei precizând că medicii i-au făcut un tratament tinerei care a costat suma de 4.500 de euro, iar acum urmează să primească un medicament din Germania. De asemenea, medicii sunt depășiți de situație, fiind o boală extrem de rară, iar cadrele medicale de la București au precizat că au mai întâlnit un astfel de caz în urmă cu zece ani.

„ După ce i-au făcut analizele, medicii au spus că Andra suferă de o boală foarte rară care se numește porfirie acută intermitentă. Fata este paralizată, nu se poate mișca, nu poate merge, și are probleme și cu respirația. Respiră cu ajutorul aparatelor. I-au făcut un tratament care a costat 4.500 de euro, și acum așteptăm un medicament din Germania. Starea ei este extrem de gravă. Nici medicii nu știu ce să-i facă, spun că au mai întâlnit un astfel de caz în urmă cu 10 ani”, a mai spus mama Andrei.

Ionela Enache a mai spus că de mai mulți ani lucrează în Italia pentru a-și întreține familia, însă s-a întors în România atunci când Andra s-a îmbolnăvit. Din nefericire, nu cu foarte mult timp în urmă, femeia a fost nevoită să plece din nou pentru a sta de vorbă cu câțiva medici din străinătate, iar dorința sa cea mai mare este să aibă posibilitatea să o transfere pe fiica sa în Italia.

„Andra locuiește cu mama mea și prietenul ei. Sunt despărțită de tatăl ei care s-a recăsătorit. Eu nu m-am recăsătorit. Am plecat la muncă în Italia ca să am grijă de ea. Este singurul meu copil. Vreau să o salvez. Este totul pentru mine. Ca să fac față costurilor, am făcut un împrumut în bancă, în Italia. Tratamentul ei costă, în total, undeva la 12.000 de euro. Vreau să reușesc să o salvez. A trebuit să plec din nou în Italia ca să vorbesc cu medicii de aici. Dorința mea ar fi să reușesc să o aduc în Italia, la o clinică, dar stare ei s-a agravat foarte tare. De una singură nu mai pot. De aceea vă cer ajutorul‟, a mai spus Ionela Enache.