Andra Volos, acuzată că ar fi dat „țeapă” unei afaceri cu haine! Cum se apără vedeta: „A început să mă amenințe”

Andra Volos, fosta concurentă de la Puterea dragostei

Andra Volos este una dintre cele mai cunoscute fete care au intrat în casa Puterea dragostei. Tânăra este foaret populară și pe Instagram, acolo unde fotografiile ei strâng mii de aprecieri. Ea este foarte căutată de diferite branduri mari, însă nu refuză să ajute și brandurile mai mici.

Andra Volos a acceptat să promoveze o afacere cu haine vestimentare, chiar dacă oferta era mult sub bugetul ei.

Între fosta concurentă de la Puterea dragostei și tânăra care deține brandul de haine a început un adevărat scandal. Ele au convenit ca vedeta să promoveze hainele pe pagina ei de Instagram, în schimbul articolelor și a sumei de 500 de euro. Tânăra care deține afacere susține că Andra Volos nu a respectat înțelegerea lor, a șters postarea și i-a dat block pe rețelele de socializare.

„Bună! Am și eu o povestioară cu o așa-zisă influenceriță. Andra Volos. Am un mic magazin online și am dorit să colaborez cu dânsa. Aceasta mi-a cerut produse de 3.900 lei și 500 de euro, mi-a făcut o singură postare pe care a șters-o după 2 zile, apoi m-a blocat pe toate căile de comunicare.

I-am făcut notificare la avocat pentru că și-a bătut joc de mine. Toată iarna s-a fălit în gecile de la mine și în hăinuțele pe care i le-am trimis. Ea și prietena ei…”, a fost mesajul tinerei care se ocupă de afacerea cu haine, pentru Cancan.ro.

Andra Volos, prima reacție despre scandalul cu tânăra care deține magazinul de haine

Andra Volos a povestit pentru sursa citată și partea ei de poveste. Ea susține că tânăra care deține magazinul cu haine a început să devină agresivă și a amenințat-o. În acest sens, ea a fost nevoită să o blocheze pe rețelele de socializare. Într-un final, fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit că i-a returnat hainele și banii tinerei.

„La mine, o postare costă între 800 și 1.000 de euro. Fata asta m-a contactat și mi-a zis din start dacă pot s-o ajut. I-am spus că da, mai ales că mi-a spus că e recomandată de Laura Udilă (n.r. fostă concurentă ‘Bravo, ai stil!’). I-am zis ok, o să vorbesc și cu Laura. Apoi i-am zis că eu lucrez doar pe bază de contract. Mi-a zis că nu are bani, că e la început… Și că ar dori să colaborăm la ‘negru’ cum se spune. Am zis să o ajut, că binele făcut se întoarce.

Am ales trei gecuțe de la ea, i-am făcut 10-12 story-uri, deși mă înțelesesem cu ea la patru story-uri. La un moment dat, a dorit o poză anume de la mine, nu am avut timp. Atunci parcă a înnebunit. Nu știu de unde e, parcă din Iași, în fine… Mi-a zis că vine să mă bată, că vede ea cine sunt eu, că mă distruge. Atunci am anunțat-o că îi dau înapoi cei 500 de euro, plus produsele și să vină să le ia. Am așteptat-o toată ziua în casă, nu a venit. Pe seară îmi scrie că vrea din nou să colaborăm, că era nervoasă…

Am înțeles-o pentru că eu, din păcate, sunt o fire iertătoare. Apoi a mai vrut ceva de la mine, i-am zis că nu se mai poate, că deja am i-am făcut 12 story-uri, deși trebuia doar patru. Atunci din nou a început să mă amenințe și să-mi scrie continuu, că vrea banii înapoi. Îi dau și banii, dar normal nu aș avea de ce, pentru că i-am făcut în plus. Normal că i-am dat block. Chestia e veche, din decembrie, văd că nu se liniștește. Și să mă lase cu hainele ei, sunt de calitate zero. Nu-mi vine să cred unde s-a ajuns.

Am făcut și un giveaway, care la mine e super scump. L-a făcut ea pe pagina ei, iar eu l-am repostat și am trezit lumea că o să câștige ținuta mea, în fine… După ce am postat mi-a zis că poza nu e ok, ea știind ce poza urma să postez. Nu știu de ce a făcut tot acest tam-tam”, a declarat Andra Voloș, pentru sursa citată.