Andra Volos, primele declarații după scandalul cu Ella de la Puterea Dragostei: ”Nu vreau să-i dau valoare. Este o frustrată”

Andra Volos și Ella de la Puterea Dragostei s-au certat teribil, la telefon, dintr-o simplă provocare. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a oferit primele declarații despre Ella, cea cu care un conflict de câteva luni de zile. Andra Volos recunoaște că s-a certat cu Ella de la Puterea Dragostei, seara trecută. Totul ar fi început de la o simplă provocare, spune fosta iubită a lui Mocanu.

”A venit momentul să vorbesc și să nu mai tac. De fiecare dată am zis că vreau să evit subiectul : Ella Pocăita. Doamna Pocăită este foarte frustrată și își dorește să vorbesc despre ea. Cred că acum este foarte entuziasmată că îi pronunț numele. Mă abțin cu toată puterea să nu ajung la extreme și să nu ajung unde nu trebuie. Să nu mai iau haterii în seamă...

Nu vreau să-i dau valoare. Este o frustrată și o terminată. Eu sunt în stare să vorbesc eu, nu să pun pe altele să o o atace pe Andra. Eu dacă am ceva de spus, îi spun în față. De trei, patru luni o caut, nu a fost în stare să vină să ne vedem. De fiecare dată când am încercat să dau de ea...Vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat aseară”, a spus Andra Volos.

De la ce a începutul totul

Andra Volos a povestit cu lux de amănunte cum s-a petrecut totul. Fosta iubită a lui Mocanu spune că seara trecută a avut un conflict cu Ella, iar bruneta nu ar fi vorbit deloc frumos. Astfel, Andra a început să-i adreseze cuvinte dure la telefon.

”M-am întâlnit cu Bianca și cu Berna și cu alte șase fete. Am fost la restaurant, iar la un moment dat ne-am plictisit și am jucat adevăr și provocare. Dumnezeu e martor. Eu am provocat-o pe Bianca s-o sune pe Ella și să o înjure. Nu cu numărul ei, de pe numărul altei fete, care era cu noi. Bianca i-a zis că Ella nu o să aibă niciodată șansă la Livian. Ella a început s-o înjure pe Bianca și am luat eu telefonul. Eu i-am spus că se bagă în relații...Când era Iancu cu Denisa și ea se băga între cei doi...Am să vin și cu dovezi.

Am injurat-o, iar ea s-a dat victimă. A înregistrat și a postat. Nu a fost în stare să țină pentru ea. Ea e cea mai cuminte fată, care se bagă în toate relațiile. Pe ea o interesează bărbații cu femei frumoase, bărbații cu care ea face colaborări.

Poate să confirme și Bianca și Berna și alte persoane care erau acolo. În conversația de ieri îmi spunea că eu îl sunam pe Iancu. Eu cu Iancu nu am mai vorbit, i-am șters numărul. Ea a fost foarte frustrată că Iancu, că Jador nu-și asumă o relație cu ea.

Fată dragă, dacă e să ne vedem, și cu siguranță o să ne vedem, o să-ți spun asta în față, ești o frustrată. Abia aștept să vii cu dovezi”, a mai spus Andra Volos despre conflictul cu Ella.