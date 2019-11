Cum este viața după Puterea Dragostei pentru Marinela și Andra Volos? Cele două concurente au părăsit emisiunea de dragul iubirii, pentru a fi alături de persoana iubită.

”Suntem fericite, foarte fericite”, a spus Mary.

”Ne-am îndrăgostit, eu de Bogdan, Bogdan de mine, ne iubim și suntem fericiți. Eu când ne-am cunoscut era singur, ce e în trecut, e în trecut. Nu mă macină trecutul. Nu i-am căutat niciodată în telefon. Nu eram geloasă (n.r. pe cineva din casă). M-am întors acum două săptămâni. Nu am fost geloasă niciodată. Chiar le spuneam fetelor dacă au ceva pentru Bogdan să simtă, să lupte, să meargă. Dacă el le deschide portița...Era la alegerea lui”, a spus Andra Volos la Teo Show.

”Eu nu le dădeam șansa să fie împreună în afara emisiunii, mai mult de cinci zile, eu și foștii mei colegi. O vedeam pe Andra că voia să se distreze, pe Bogdan îl vedeam gelos, să nu se îmbrace Andra, să nu i se vadă pielea”, a spus Mary.

Citeste si: Cum arată acum graviduța Roxana Prințesa Ardealului! A rămas însărcinată cu Rusu de la Puterea Dragostei

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, discuție aprinsă în public? Cum au fost surprinși: „Stai să-ți explic”

Când s-au îndrăgostit Andra Volos și Bogdan Mocanu

”Am 21 de ani. În prima săptămână nu i-am dat nicio atenție. Nu am intrat pentru nimeni, ci să găsesc pe cineva. Când a plecat Jador din casă, atunci a prins curaj. Când era Jador în casă, nu prea avea loc de el, când a plecat, a prins curaj. L-am plăcut pe Jador la început. Jador îmi plăcea pentru că avea carismă. Mi-am dat singură seama că ne întorcea el cum voia, ba o iubește pe Simina”, a spus Andra Volos.

”Fetele îmi spuneau -vezi că nu e de tine!- (n.r. Jador). Și acum îi zice Jador lui Bogdan că eu nu sunt de el”, a continuat Andra.

”Bogdan și Jador erau singurii care vorbeau din casa aia. Noi suntem foarte bine, ne-am mutat împreună, planuri de viitor împreună, am schimbat un pic pe ici-colo, fără gelozii. Tocmai aseară am fost la ei și am băut o cafea și Robert se uita la burtica Siminei și îmi bătea apropo. Mai avem timp, nu mă simt pregătită. Pentru că momentan nu am un loc de muncă stabil, în rest avem tot ce ne trebuie, nu suntem uniți financiar, că un copil necesită foarte multe”, a mărturisit Mary.

, a continuat Andra.