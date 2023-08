Andra Volos, speriată să fie mămică! Iubita lui Lele mai are puțin și naște și încă nu e pregătită: „Nu știu dacă o să mă descurc” | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin și Robert Urucu și-au botezat copilul și au organizat un eveniment pe măsură. Acolo a fost invitată și Andra Volos, care a făcut dezvăluiri despre propria sarcină.

Andra Volos, la 6 luni de sarcină

Andra este însărcinată în 6 luni, cu iubitul ei, Lele. La botezul fiului lui Mari și Robert, Andra ne-a mărturisit că nu știe dacă se va descurca în rolul de mămică. Are emoții pentru acel moment, știind că este o femeie sensibilă.

„Nu știu dacă o să mă descurc, pentru că sunt mult mai emotivă, îmi arăt și emoțiile. O să fie mai greu la mine.”, a declarat Andra Volos.

Andra Volos și Lele au lămurit cel mai scandalos subiect din viața lor de cuplu

Andra Volos și Lele au avut multe încercări ca și cuplu, însă acum sunt mai uniți ca niciodată și așteaptă să se nască fetița lor. Într-un interviu mai vechi oferit pentru noi, cei doi au povestit și despre greutățile prin care au trecut, mai ales în momentul în care s-au afișat. Artistul a pomenit și despre fosta lui soție, care a fost cumva implicată în acest scandal.

"Andra: Am avut eticheta aia că uite a spart casa, amanta. El nu a vorbit atât de public, în afară de munca lui și de piesele lui, el nici nu prea a vorbit.

Lele: Eu nici la început nu am vrut să vorbesc, pentru că oamenii de acasă văd doar ce vor ei să vadă. Munca mea este munca mea, relația este relație. Ce se întâmplă în casă rămâne în casă, ce trebuie să știe lumea este munca mea. Din cauza acestei etichete care i s-a pus ei, acestor cuvinte urâte, am decis să spus public că suntem împreună. Lumea o eticheta ca amantă, dar eu nu mai am relație de trei ani de zile. Nu a existat așa ceva și tocmai de aceea am decis să ies să spun public. Tocmai de aceea nici nu am vrut să vorbesc, pentru că știam că vor fi fel de fel de comentarii cu oamenii, de aberații pe care le vor spune și am vrut să rămână între noi. E mai important să trăiești o poveste de dragoste în doi, decât în văzul lumii. E mai important să fiu eu fericit în sufletul meu și ea.", au lămurit cei doi, la WOWnews.

