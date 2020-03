Andra Voloș și Bogdan Mocanu au părăsit împreună emisiunea Puterea dragostei și, în ciuda gurilor rele care nu le dădeau prea multe șanse să rămână împreună, carismaticii concurenți formează în continuare un cuplu. Ba mai mult, ei locuiesc într-un apartament ca doi porumbei, iar în curând, vor să își ia propria casă în București. Iar ca totul să fie ca la carte, au apărut și zvonurile unui…viitor bebe în familie! Citeste si: Cu ce se ocupă Sergio de la Puterea dragostei! Au apărut imagini incendiare cu el

Drept dovadă, recent, pe Tik-Tok a apărut un mesaj conform căruia Andra de la Puterea Dragostei ar aștepta un copil cu Bogdan Mocanu. „Da, sunt însărcinată, am păstrat aceasteă veste până am fost sigură", este mesajul scris în dreptul unei imagini cu frumoasa femeie, motiv ca întreg internetul să ia foc.

Andra Voloș a spus totul despre sarcină! ”Mi-aș fi dorit ca lucurile să stea așa”

Deocamdată, nu se știe cu siguranță dacă persoana care a scris mesajul și care se semnează „andravolosof” este într-adevăr fosta concuerntă de la Puterea Dragostei sau doar un fan al emisiunii, cert este că vestea despre o presupsusă sarcină a creat isterie în rândul susținătorilor cuplului.

Andra de la Puterea Dragostei spune că Bogdan Mocanu e prea gelos

Totuși, dincolo de rândurile scrise pe internet, WOWbiz.ro a contactat-o pe iubita lui Bogdan Mocanu pentru a afla adevărul, iar Andra Voloș a spus totul despre sarcină a declarat Andra.

La ieșirea din casa Puterea dragostei, geloziile lui Mocanu s-au întețit în viziunea Andrei, care pare să nu mai accepte felul de a fi al iubitului ei și s-a hotărât să și acționeze în acest sens. În premieră pentru WOWbiz.ro, Andra de la Puterea dragostei l-a acuzat pe Bogdan Mocanu că o ține ca într-o "colivie".

”prostuța” de Andra stă acasă?!”