Andra Voloș, supusă de urgență unei intervenții chirurgicale. Primele declarații ale tinerei, de pe patul de spital: "Recuperarea este foarte dureroasă"

Andra Voloș a decis că este momentul oportun pentru a-și face o nouă intervenție chirurgicală, de data aceasta în străinătate. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a suferit o abdominoplastie în Turcia, însă recuperarea nu este atât de ușoară pe cât a crezut.

Andra Voloș, primele declarații de pe patul de spital

Andra Voloș trece prin momente dificile, după ce a ales să apeleze din nou la medicul estetician. Chiar dacă operația a fost un real succes, se pare că recuperarea îi dă bătăi de cap frumoasei șatene, căci are dureri cumplite: "Deși operația realizată de doctorul Sekan Balta a fost un succes, recuperarea este una foarte dureroasă. Mai rămân câteva zile sub supraveghere medicală. Dacă totul decurge bine, la sfârșitul săptămânii revin în România.", a declarat Andra Voloș, pentru "Viperele Vesele".

Andra Voloș, pe patul de spital [Sursa foto: Captură TikTok]

Abdominoplastia nu este singura intervenție prin care fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a trecut.

Potrivit sursei citate, tinerei i-au fost extirpați și noduli din zona spatelui, în cadrul aceleiași clinici.

Andra Voloș [Sursa foto: Captură TikTok]

Ce operații estetice mai are Andra Voloș?

În urmă cu mai mult timp, în cadrul unei sesiuni de întrebări pe Instagram, Andra Voloș a recunoscut că întotdeauna s-a preocupat de aspectul ei fizic, încă de când era adolescentă.

Ea a mărturisit că are implanturi mamare, dar și o operație la nas, pe care a fost nevoită să o facă mai mult din cauza unor probleme de sănătate: "În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept.", spunea Andra Voloș la acea vreme, pe contul ei de Instagram.

