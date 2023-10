Andrea Compagno, vedeta naționalei României? Mihai Stoichiță aruncă bomba despre naturalizarea italianului

In articol:

Atacantul italian Andrea Compagno, aflat la al doilea său sezon în echipamentul celor de la FCSB, a fost golghetherul Superligii României în sezonul trecut, după ce a fost achiziționat de „roș-albaștri” de la FCU Craiova în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro

Deși a impresionat în sezonul precedent, se pare că în noul sezon nu a mai primit la fel de multe minute pe teren din partea lui Elias Charalambous, în prezent bifând patru reușite.

S-a tot discutat despre faptul că în lotul naționalei României se simte lipsa unui vârf puternic care să dea dovadă de consecvență și să înscrie constant. Denis Alibec este titularul pe postul de vârf, iar rezerva sa este George Pușcaș, care a dezamăgit și a stârnit critici în urma prestațiilor sale slabe.

În urma acestui scenariu, a apărut în discuție posibilitatea naturalizării fotbalistului italian Andrea Compagno pentru a întări atacul României.

Mihai Stoichiță aruncă bomba despre naturalizarea italianului

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a primit o întrebare referitoare la varianta anterior menționată și nu s-a ferit să ofere un răspuns cât se poate de sincer.

Fostul tehnician și-a argumentat motivul din spatele afirmațiilor sale.

„Poate fi interesant, nu pot să spun. Să spun eu hotărât pe cine să aduc la echipa națională, cum vine asta? Nu nu-l naturalizăm. Nu cred că e cazul să-l naturalizăm. Să vedem, trebuie să analizăm. Sincer, nu sunt cel mai entuziasmat om de pe lume în legătură cu el.

Are multe greșeli tehnice. Într-adevăr, are o combativitate extraordinară, joacă foarte bine cu spatele la poartă. Lasă foarte multe mingi pentru coechipieri să vină să joace pe culoare, are anumite calități pentru această poziție.

Atacă colțul scurt, asta e o mare calitate, ceea ce nu fac vârfurile din România. Atacă mereu colțul scurt și e extrem de periculos. La combinații așa e mai greu cu Compagno”, a declarat Mihai Stoichiță la Fanatik.

În urma rezultatelor excepționale de care a dat dovadă, Andrea Compagno s-a aflat în sezonul precedent chiar pe lista preliminară a stranierilor lui Roberto Mancini pentru lotul naționalei Italiei, pe când selecționerul se confrunta cu probleme majore în lot.

Andrea Compagno: „Visez la Serie A!”

Vârful de lance al celor de la FCSB a recunoscut în urmă cu mai multe luni că visul său este să evolueze la o formație din primul eșalon al fotbalului din Italia.

„Întoarcerea în Italia este un vis. Întotdeauna încerc să confirm, în fiecare weekend. Visez la Serie A și voi cultiva această speranță fără regrete. Echipa mea favorită este Inter. Știu că pentru cineva născut la Palermo este un pic ciudat, dar eu am fost mereu un fan al nerazzurrilor”, a mărturisit Andrea Compagno în urmă cu câteva luni.

Andrea Compagno [Sursa foto: Facebook FCSB]

Gigi Becali a explicat de ce italianul nu este integralist în meciuri

În campionatul intern din noul sezon, Andrea Compagno a disputant nouă partide în echipamentul „roș-albaștrilor”, însă doar într-una din ele a fost integralist, 3-0 împotriva Universității Craiova, în rest, italianul a fost schimbat la pauză sau chiar mai devreme.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre fotbalist și a declarat că este foarte bun, deoarece are un fizic puternic și câștigă dueluri.

Cu toate acestea, latifundiarul a explicat că Andrea Compagno este schimbat, deoarece își dorește ca echipa sa să combine mai mult în fața porții adverse în repriza secundă.

„Eu am nevoie de jucător care să intre în combinații sau să fie foarte puternic. Compagno joacă pentru că e foarte puternic, el în combinație nu intră. De aceea e schimbat. Că nu îmi convine că nu intră în combinații. Asta când are echipa nevoie de altceva.

De exemplu, când intră Compagno, intră pentru că ține adversarii sus. Pentru că e foarte puternic și câștigă duelurile. Depinde de echipă. Când ai nevoie să îți câștige duelurile, joacă Compagno. Când ai nevoie să intri în combinații, să marchezi gol o să joace altcineva. E de conjunctură”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.