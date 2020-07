In articol:

Andreea a trimis un mesaj cutremurător înainte să fie răpusă de COVID. Andreea este o tânără în vârstă de 22 de ani, care a murit infectată de COVID-19 în ziua în care trebuia să meargă la absolvirea facultății. În familia Andreei a avusese deja loc o tragedie, după ce mama sa a fost infectată cu noul coronavirus și a murit.

Tânăra de 22 de ani a fost infectată la rândul ei și internată la Spitalul de Pneumoftiziologie din Câmpulung, cu febră extrem de mare. Fata prezenta o saturație de oxigen 57%, iar doar în câteva minute a crescut la 70%. În acele momente, tânăra le-a trimis mesaje membrilor familiei într-un grup de Whatsapp, potrivit Tolo.ro.

X: Te-au consultat încă?

Andreea: Am aparat de oxigen

X: Și simți că e mai ok? Saturație, plus, etc ți-au luat?

Andreea: Era 57 saturație și m-am speriat rău, rău, dar acum mi-a crescut

X: Doamne iartă-mă. La cât? Sau nu știi?

Andreea: 70 și ceva în câteva min (n. red. minute). E ok

Medicii au ajuns la concluzia de a o transporta pe tânără la Spitalul de Urgență Pitești, iar pe 27 iulie s-a stins din viață.

Un bărbat de 67 de ani din Bacău infectat cu coronvirus și care a petrecut 16 zile la Spitalul Județean de Urgență Bacău, din care patru zile în secția de Terapie Intensivă (ATI), pe ventilație mecanică, a recurs la un gest emoționant.

După ce a scăpat cu viață din lupta cu coronavirusul, omul le-a transmis medicilor care l-au tratat un mesaj emoționant. (Citeste si: "Al doilea val al pandemiei de coronavirus mătură deja Europa", spune ministrul Sănătății din Marea Britanie)

„Mii de mulțumiri pentru dăruirea și devotamentul dumneavoastră. Vă doresc sănătate și putere de muncă în activitatea nobilă pe care o desfășurați, aceea de a salva oameni”, a scris fostul pacient Nelu Ungureanu.

