Andreea Antonescu a spus adevărul despre pozele provocatoare făcute la doar 18 ani! Vedeta a dat cărțile pe față: „A stat geană pe mine. Nu este mândria vieții mele”

Andreea Antonescu a vorbit despre un subiect foarte sensibil din viața sa. Vedeta nu obișnuiește să discute despre asta și preferă de multe ori să fie rezervată, însă de această dată a ținut să clarifice situația legată de pozeze indecent pe care le-a făcut în urmă cu mulți ani.

Andreea Antonescu a fost convinsă să pozeze intim

Artista avea doar 18 ani când a pozat provocator pentru o revistă celebră, însă recunoaște că decizia nu i-a aparținut în totalitate.

Andreea Antonescu a decis că este timpul să facă lumină asupra unui subiect destul de controversat în viața sa, și anume să pozeze sexy într-o celebră revistă pentru adulți, în vremea tinereții. Vedeta a mărturisit că nu era sigură 100% să facă acest lucru, însă Dan Capatos, redactor-șef al publicației în acea vreme, a convins-o să ia această hotărâre.

„Recunosc, o mare implicare a avut-o Dan Capatos, care a stat geană pe mine, noi prieteni fiind în perioada respectivă, ca picătura chinezească, până am aruncat un preț”, a declarat Andreea Antonescu pentru ego.ro.

Andreea Antonescu a precizat faptul că a cerut o sumă incredibil de mare în speranța că patronii vor refuza, însă mare i-a fost mirarea atunci când a aflat că banii ceruți au fost acceptați, astfel că a trebuit să semneze contractul.

Cântăreața a mărturisit că fratele ei nu a fost deloc încântat de idee, însă cu timpul a trecut peste și a uitat de supărare.

„Nu m-am decis eu (n.r. – să pozeze în celebra revistă). M-a „decis” Capatos. Mă măgulește faptul că eu, la 1,59 metri înălțime, am fost cel mai bine plătită vedetă a celebrei reviste. Nu este mândria vieții mele, nu este chestia pe care o să o pun pe pereți, că am făcut, am dres. Nu. Am făcut-o și pe asta.

Am aruncat un preț atât de mare, încât știam că nu s-a mai dat în România și eram convinsă că nu mi se va da. În momentul în care am primit telefon de la Silviu Boierescu și mi-a zis „DA, semnăm contractul”, am zis OK și m-a luat panica. Rău!”, a mai spus vedeta.

Andreea Antonescu, totul despre pozele provocatoare din timpul tinereții [Sursa foto: Facebook]