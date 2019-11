Mai exact, de câteva zile, au apărut mai multe știri în presa mondenă cu privire la presupusa lor despărțire, lucru infirmat categoric de frumoasa artistă, Andreea Antonescu fiind de-a dreptul revoltată din acest motiv.

Citeste si: Andreea Antonescu, adevărul despre relația pe care o are în prezent! Uite ce spune și despre divorțul de Traian Spak

Citeste si: Andreea Antonescu, dezvăluiri exclusive despre cel mai controversat pictorial al vieții ei! Cum a reușit să stabilească un record absolut la banilor încasați pentru a renunța la haine, în Playboy

Astfel, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Andreea Antonescu a explicat ce se petrece, de fapt, între ea și Ștefan Manolache, iubitul său. ”Nu înțeleg de unde a apărut acest fake-news. Adică, cine și de ce ar avea interesul să spună că între mine și Ștefan sunt probleme? Adevărul este altul, cu totul altul. Și, ca să îi liniștesc pe unii, le pot spune că totul este foarte bine între mine și Ștefan, nu ne-am despărțit, nu ne-am certat, suntem împreună. Mai mult chiar, Ștefan se înțelege bine și cu Sienna, iar relația noastră este una și de amiciție, nu doar de dragoste”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Andreea Antonescu, Ștefan Manolache se implică suficient de mult în viața ei pentru a fi mulțumită. ”Nimic nu este, vreodată, perfect. Dar, trebuie să recunosc, suntem compatibili. Este un bărbat implicat, așa că nu văd de ce ne-am despărți, așa cum spun unii”, a mai spus Andreea Antonescu.

E adevărat, recunoaște Andreea Antonescu, momentan nu se pune problema ca relația ei cu Ștefan Manolache să fie mai ”oficială” decât este. ”Nu am divorțat, nici nu o voi face anul acesta din cauza birocrației, dar asta nu înseamnă că mă ascund când vine vorba de relația pe care o am cu Ștefan. Avem o relație normală, totul e bine, pentru moment, între noi. Faptul că, uneori, avem și alte obligații, eu merg la evenimente, el este la muncă, nu înseamnă că suntem separați...”, ne-a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a explicat de ce divorțează de Traian Spak

Andreea Antonescu a explicat că în relația pe care a avut-o cu Traian Spak nu s-a pus niciodată problema unor infidelități, așa cum s-a speculat după ce a lansat, recent, o melodie care i se potrivește ca o mănușă și care pare să fie inspirată din viața ei din ultima perioadă. ”Sunt persoana care nu caută. Nu căuta pentru că vei găsi, ce rost are? Întotdeauna, de fiecare dată când am fost în țară am avut foarte multă treabă, n-am stat să mă gândesc la alte lucruri, n-am stat vreodată să îl sun pe Traian, să îl controlez, să văd unde e, cu cine e, de ce e, nu am stat să îi caut în telefon și nici nu aș face așa ceva... Nu am simțit lucrurile astea... Și dacă s-ar fi întâmplat , eu una nu am aflat și nici nu aș vrea să știu... Bine-voitori au mai tot fost pe lângă mine care mi-au sugerat, care au încercat să îmi transmită, dar nu am stat să îi ascult. Nu vreau, atât timp cât mi-e bine, nu are rost să îmi complic viața, îmi plac lucrurile simple, în general...”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.

”Nu mai avem aceleași visuri și drumurile noastre nu se mai intersectează. Decât să fim doi oameni triști într-o relație prefer să fim doi oameni fericiți care sunt prieteni și care știu ce scop au în această viață: Sienna. Noi ne înțelegem foarte bine în continuare... (...) El nu cred că este la fel de împăcat cu această despărțire și... (...) Pentru bărbați este ceva mai dificil, culmea, am remarcat acest lucru. Bărbații suferă mai mult decât noi, femeile...”, a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Andreea Antonescu.