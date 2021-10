Andreea Antonescu, dezvăluiri fără perdea despre viața ei persoanlă!

In articol:

Andreea Antonescu, fosta solistă a trupei "Andre", a răspuns la toate întrebările pe care gazda emisiunii difuzate pe youtube i le-a adresat, într-un mod natural.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, mărturisiri din viața ei intimă

Andreea Antonescu nu este una din personalitățiile timide ale showbiz-ului. Mai mult, artista s-a arătat mereu deschisă să răspundă la întrebări mai puțin comode.

În emisiune în care a fost invitată, Andreea Antonescu a făcut multe declarații publice, cu privire la viața ei intimă.

Una dintre întrebari s-a referit la cel mai atipic loc în care cântăreața a făcut dragoste. Întrebată despre care este preferatul ei în materie amororoasă, dintre foștii ei parteneri, artista nu a stat pe gânduri și l-a desemnat pe Traian Spak, fostul ei soț, cu care a fost în relație preț de 14 ani de zile.

„Având în vedere că cu Traian am stat 14 ani, Traian câștigî. Cu Iustin am fost doar 5 ani”, este răspunsul dat de Andreea Antonescu despre fostul ei soț, Traian Spak.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreeea Antonescu, despre perioada în care a pozat în Playboy

În anul 2002, Andreea Antonescu a acceptat să pozeze pentru o revistă destinată adulțiilor, în schimbul unei sume uriașe de bani.

Dar am rămas cea mai bine plătită, eu la 1,57, 42 de kilograme. Tot eu am rămas cea mai bine plătită. Mulțumesc lui Dumnezeu am rămas în istorie pentru chestia asta”, a mărturisit Andreea Antonescu.

Se pare că vestea a fost cu greu acceptată de familie, fratele acesteia rupând orice fel de legătură cu ea. Deși Andreea a fost avertizată de familie să nu facă asta, artista nu s-a răzgândit.

„Frate-miu mi-a zis: până aici a fost. Spera într-o zi să mă mărit și să nu mai am numele ăsta. Încăpățânată cum sunt, mi-am păstrat numele chiar dacă m-am măritat”, a declarat Andreea Antonescu.

După aparițile sale în Playboy, artista mărturisește că a fost contactată de foarte mulți fotbaliști. Cu toate acestea, Andreea a refuzat toate avansurile acestora.

„Au început telefoanele de la fotbaliști. S-au terminat repede. Au fost diferențe de cultură, diferențe de înălțime. O copertă m-a făcut de la copil femeie. Mă întrebam, oare ce am făcut?", a mai declarat Andreea.