Andreea Antonescu i-a ascuns adevărul fetiței sale. Artista nu i-a spus Siennei că nu mai este într-o relație cu tatăl surorii ei: „Nu am discutat încă pe acest subiect"

Andreea Antonescu și fostul ei iubit s-au despărțit la puțin timp după ce vedeta a adus-o pe lume pe mezina familiei.

Recent, cântăreața a vorbit despre relația cu Sienna, primul ei copil, dar și despre faptul că nu a reușit să îi spună acesteia că nu mai formează un cuplu cu tatăl surorii ei mai mici.

Andreea Antonescu și fiicele sale [Sursa foto: Facebook]

Motivul pentru care Andreea Antonescu nu i-a spus Siennei că s-a despărțit de tatăl mezinei

Andreea Antonescu a mărturisit că a luat decizia să vorbească față în față cu fiica ei pentru a-i explica despărțirea, ci nu printr-un simplu apel telefonic. De asemenea, cântăreața a precizat că ea și fostul ei iubit nu erau despărțiți în momentul în care fiica sa cea mare plecase în America: „Sienna a plecat din România după ce am născut, dar nu până în momentul în care noi doi ne-am separat. Am considerat că, decât să o anunț prin FaceTime sau telefon, mai bine ne vedem față în față și discutăm acest subiect. Mă gândesc, nu știu.” , a declarat artista pentru ego.ro.

Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația pe care o are cu Victor Vrînceanu, după despărțire! A spus totul abia acum

Andreea Antonescu vrea să-i dea vestea micuței când se vor întâlni față în față

Andreea Antonescu spune că Sienna încă nu a aflat despre acest subiect, deși copila are acces uneori la știrile care apar în spațiul public. Ea este atentă la informațiile pe care adolescenta și le poate lua din mediul online: „Consider că, poate, cea mai bună variantă este să vorbesc cu ea față în față. Întotdeauna mi-am dorit și mi-am promis, încă de când am rămas însărcinată cu Sienna, că o să fac tot posibilul ca să devin cea mai bună prietenă a ei ca ea să aibă încredere în mine, să discute cu mine absolut orice. Nu vreau să îi îngrădesc libertatea și dreptul de a avea prieteni, dar am considerat că, comparativ cu prietenii pe care îi are, eu, cu o experiență de viață și o diferență de vârstă, aș putea să îi dau sfaturi mai înțelepte”, a mai spus aceasta pentru ego.ro.