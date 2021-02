Andreea Antonescu, inițiativă curajoasă la Survivor România! Cum vrea să unească fetele împotriva băieților: „De ce să-ți aștepți rândul, să fii dată afară?!”

In articol:

Venirea Andreei Antonescu în echipa Faimoșilor poate aduce cu sine multe schimbări în atitudinea fetelor din tabăra roșie. După nominalizarea Roxanei Nemeș, cântăreața a vorbit sincer cu colegele sale pe care le încurajează să ia inițiativă, dacă își doresc să rămână în continuare în competiție.

Andreea Antonescu, inițiativă curajoasă la Survivor România

Faimoasele au avut mai multe divergențe pe parcursul competiției, iar ultimele nominalizări făcute între ele au răcit aproape complet relațiile. Andreea Antonescu le explică că e necesar ca ele să treacă peste aceste disensiuni și să se unească, pentru că doar astfel se vor proteja de voturile băieților.

Citeste si: Roxana Ghiță, primele declarații după ce a părăsit competiția Survivor România: „Sper ca parcursul meu în competiție să aibă vreun rol”

Artista susține că fetele nu ar trebui să-și aștepte rândul să fie propuse pentru eliminare, ci să lupte cu aceleași arme împotriva celor care le vor afară din competiția Survivor România. „Eu cred că trebuie să existe idea de girl power.

Pe de o parte ne pare rău că băieții nu se iau după strategiile voastre în timpul meciurilor și pe altă parte practic vă puneți pe tavă, să va voteze. Ah, mă votează pe mine, sau pe mine. Nu e vorba de strategii, ci de cum privesc lucrurile din exterior. Mie nu-mi place să văd femeile resemnate, să dorm pe mine, ci să iau atitudine.

Faimoase de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Pierdere uriașă pentru Războinici! Roxana Ghiță este eliminată de la Survivor România: „Sunt șocată, tremur...”

Fetele erau triste și îngrijorate pentru că fiecare dintre el bănuia că va fi nominalizată și am întrebat de ce nu faceți ceva. Eu am imunitate și nu am dreptul să votez, dar dacă lucrurile sunt atât de grave de ce să-ți aștepți rândul, să fii dată afară?”, spune Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu vrea să împace Faimoasele la Survivor România

De asemenea, Andreea Antonescu le sfătuiește pe colegele sale să fie unite, pentru că Faimoșii au nevoie de ele în competiție și este sigură că în cazul unei

strategii făcute de aceștia, nu toți băieții ar vota pentru eliminarea fetelor.

Andreea: Ei sunt dependenți de voi din punctul de vedere al mâncării, spălatului hainelor, tot voi trebuia să-i duceți în direcția care vreți. Ne pierdem în niște detalii mici și ne agățăm de orice tâmpenie și uităm care e țelul, iar bărbații sunt mai determinați și știu care e scopul.

Citeste si: Marius Crăciun de la Survivor România 2021 rupe inimile fetelor din show! Mellina nu e prima care și-a pierdut capul după el

Roxana: Noi nu am fost unite, pentru că unele dintre noi sunt cu băieții mai mult. Unele dintre voi ați fost foarte ok și v-a convenit să-i cocoloșiți și să aveți un avantaj.

Majda: Dacă am cocoloșit, am cocoloșit pe toată lumea. Eu și în viața de zi mă înțeleg mai bine cu băieții. Când am văzut că s-au făcut bisericuțe de câte două fete.

Ana: Am văzut că Elena stătea cu Simona, am spus ok să nu mă bag între femei, stau cu băieții că mă înțeleg mai bine.

Citeste si: Cine este Sindy, noua concurentă de la Survivor România 2021. Războinica vrea să facă ravagii în Dominicană

Andreea: Am văzut că se poate vota din punct de vedere social sau sportiv, cu toate că s-a votat din punct de vedere sportiv, nu a fost chiar așa. Nu înțeleg de ce nu putem și noi să fim unite.