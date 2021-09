Andreea Antonescu s-a trezit la ușa ei cu Andreea Bălan! În toiul nopții, artista a făcut asta: "Mi-a rupt ușa la 12 noaptea..."

In articol:

În data de 7 septembrie, Andreea Antonescu a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani. Îndragita artistă a petrecut așa cum se cuvine, însă a rămas mută de uimire când și-a văzut prietenii făcând asta! Ce s-a întâmplat cu vedeta?

Andreea Antonescu și-a sărbătorit ziua de naștere

Andreea Antonescu este cunoscută și iubită de o țară întreagă. De ziua de naștere, prietenii artistei au decis să îi facă o surpriză de zile mari! Au mers acasă la aceasta la miezul nopții cu flori și baloane.

"Am petrecut de două ori, încă de la 12 noaptea. De ziua mea au dat buzna niște prieteni, eu nu m-am așteptat și nu eram așa pregătită, aranjată să fac niște poze, niște story-uri. Și m-am trezit cu ei la 12 noaptea, am fost foarte fericită. Apoi iar am fost fericită, pentru că, chiar de ziua mea, am lansat un nou single care se numește „Ai greșit fata, băiatule”" , a declarat Andreea Antonescu, potrivit Ciao .

Ei bine, se pare că și Andreea Bălan a făcut parte printre primele persoane care i-au urat la mulți ani artistei. A mers la 12 noaptea la ea acasă, a început să bată cât a putut de tare în ușă și a așteptat în prag cu flori, baloane, dar și cu un cadou impresionant.

"Și Andreea! Ea a fost prima care mi-a rupt ușa la 12 noaptea de ziua mea, a venit la mine, mi-a adus și cadou, un parfum foarte-foarte frumos, niște flori și niște baloane", a mai adăugat artista.

Artista vorbește despre relații

Întrebată dacă își dorește o relație la momentul actual, Andreea Antonescu a declarat faptul că, încă nu are pe cineva, însă își dorește.

"Da, îmi doresc mult! Nu am încă, dar îmi doresc. Probabil că și pretențiile mele sunt foarte mari pentru că e foarte simplu, am foarte multe de oferit și atunci, ghici ce, cer foarte mult!", mai spune Andreea.

Totodată, a mai adăugat faptul că își mai dorește un copil în viitorul apropiat.

"Da! Mai vreau un copil!", a mai declarat aceasta.