”Haideti sa nu mai pledam in victime pe la Tv doar de dragul publicului, emotiei sau mai ales al marketingului… Cand marketingul bate sufletul, face ca de exemplu un vis american sa fie doar o facatura ordinara, o sedinta foto de dragul publicului, fara a avea substrat, candoare, dorinta pura sau alte sentimente care au legatura cu sufletul omului....”, spunea George Burcea în mesajul pe care l-a dat publicității în momentul în care Andreea Bălan a vorbit, la tv, despre divorțul lor.

Doar că, pare-se, pe vremea când Andreea Bălan și George Burcea aveau parte de ceremonia romantică de la malul marii, lucrurile erau cu totul și cu totul diferite. Mai mult, la acea vreme, povestea Andreea Bălan, decizia de a face o asemenea ceremonie a venit după ce George Burcea i-a povestit cât de mult i-a fost influențată viața de serialul Sunset Beach și că visul lui de când era mic era să ajungă pe plaja aceea și să se căsătorească acolo. Așa că, fără să stea pe gânduri, Andreea Bălan, a decis acum trei ani, să îi satisfacă dorința lui George Burcea și s-a ocupat de toate cheltuielile necesare pentru ca visul celui care îi era iubit să devină realitate.

De aceea, zilele trecute, Andreea Bălan a fost extrem de jignită de mesajul postat de George Burcea. ”Andreea a rămas mască când a văzut că George se plânge că au făcut acea ceremonie pe plajă, în America. E cu atât mai supărată cu cât, la acea vreme, el insista să facă gestul, el era mai fericit ca niciodată. De altfel, încă de atunci, Andreea a fost impresionată de reacțiile lui George, care, de fericire că este în America, chiar în locul în care s-a filmat serialul acela, a plâns de emoție. Acum însă, să o acuze că a făcut totul pentru ochii lumii, i s-a părut rea mult. De aceea, după ce a citit mesajul lui George, Andreea nici nu mai vrea să vorbească cu el, ea s-a lămurit, și-a dat seama că ceva grav s-a petrecut cu el, că nu mai este cale de întoarcere. Andreea este convinsă că George s-a schimbat atât de mult din cauza problemelor de care s-a aflat în ultima vreme și speră că, timp de cinci ani, el nu a jucat doar un rol în relația cu ea”, spune sursa WOWbiz.ro.

De altfel, la acea vreme, povestea Andreea Bălan, ceremonia făcută a fost una care i-a plăcut enorm lui George Burcea. ”Chiar a doua zi, imediat după ce am aterizat a trebuit să mergem ca George să vadă. (...) La ora cinci jumătate dimineaţa eram pe plajă să vedem răsăritul. A fost cam înnorat. George s-a bucurat foarte tare. Am făcut ceremonia în Malibu. (...) Avea lacrimi în ochi, era foarte emoţionat. Peste douăzeci de ani să ajungi în locul acela... dacă îţi doreşti ceva cu adevărat ţi se îndeplineşte. Ulterior în viaţă le-am scris pe un carneţel şi le-am recitit după doi, trei ani şi am văzut că s-au implinit. A fost un moment foarte, foarte emoţionant pentru el.”, a declarat Andreea Bălan, la acea vreme.

Andreea Bălan și George Burcea, jurăminte pe plaja din Malibu

Acum trei ani, la sfârșitul lunii martie, pe când se aflau în California, Andreea Bălan și George Burcea au decis să oficieze un fel de ceremonie nupțială, pe plajă. Așa că după ce întreaga dimineață petrecută la Los Angeles (seara în România, diferența de fus orar fiind de nouă ore) într-un salon de îndrumusețare, Andreea, de mână cu George, a călcat, spre apusul soarelui, pe nisipul fin al plajelor de la Oceanul Pacific

Mai hotărâtă ca niciodată, înconjurată de frumusețea peisajului și încurajată de sentimentele pe care le nutrește pentru George Burcea, în fața preotului american, Andreea Bălan a spus ”DA” fără să stea pe gânduri. Iar după ce și-au făcut jurămintele de rigoare, Andreea și George, mai îndrăgostiți ca niciodată, emoționați, dar fericiți că au devenit un fel de soț și soție, au mers, împreună, la un restaurant de lux din Malibu, cei doi sărbătorind, așa cum se cuvine, importantul eveniment din viața lor.

Andreea Bălan şi George Burcea formează un cuplu încă din 2015, relaţia dintre cei doi fiind una foarte serioasă până la sfârșitul anului trecut, atunci când s-au văzut în fața unor probleme serioase, tar acum se discuta de divorț.

George Burcea, soțul Andreei Bălan, prins la volan cu droguri

George Burcea, conform comunicatului Poliției, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital, pentru teste suplimentare, nu în casa în care era așteptat de fetițele lui și ale Andreei Bălan.

”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se menționează în comunicatul emis de poliție. Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, George Burcea va fi nevoit să ofere explicații cât se poate de coerente polițiștilor pentru a se afla de unde provine substanța consumată.

De altfel, știrea referitoare la ceea ce i s-a întâmplat lui George Burcea pare să aducă lămuriri suplimentare cu privire la despărțirea dintre Andreea Bălan și actor, fanii vedetei reacționând la modul cel mai dur cu privire la comportamentul bărbatului.

Andreea Bălan pare să fi realizat că nu sunt multe șanse ca mariajul ei să fie salvat, mai ales în lumina ultimelor informații, vedeta fiind din ce în ce mai tristă, având postări pe conturile ei de socializare din ce în ce mai explicite cu privire la ceea ce se petrece între ea și George Burcea. ”Liniștea nu e goală, e plină de răspunsuri”, a notat Andreea Bălan după ce a încercat în van să vorbească cu soțul ei, George Burcea, atunci când el și-a vizitat fetele. Și, parcă dorind să transmită că este într-o situație dificilă, la o altă fotografie, Andreea Bălan a indicat că încearcă să fie puternică: ”Nu știi niciodată cât de puternic ești... până când a fi puternic este singura alegere pe care o ai”.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de divorț! Artista a luptat pentru mariajul ei

”Nu mai pot comunica așa cum o făceau, Andreea suferă foarte tare din cauza asta, mai ales că, atunci când vine vorba de George, este mai înțelegătoare ca niciodată. Ea, culmea, îl și înțelege, știe că pentru el, probabil, este greu să fie în umbra ei, dar tot vrea să îl ajute să depășească situația. Andreea nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el și pentru că e convinsă că fiicele lor trebuie să crească într-o familie completă, să se bucure de prezența ambilor părinți pentru a crește sănătos. El nu înțelege că ea asta și-a dorit, și-a dorit o familie și copii, că, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totuși o femeie realizată”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de divorț

Când vine vorba de divorț, încă nu este nimic stabilit, deși cei doi au discutat de această posibilitate și, de ceva timp, Andreea Bălan nu mai vorbește cu el nici măcar pe conturile de socializare, George Burcea nemaifiind urmărit de frumoasa artistă. Mai mult decât atât, cu câteva zile în urmă, Andreea Bălan a decis să șteargă toate comentariile făcute de George Burcea pe contul ei de socializare și, mai mult decât atât, acum este o adevărată probă de voință pentru a mai găsi o fotografie cu ei doi pe contul de Instagram al talentatei artiste, semn că l-a ”șters” din viața ei virtuală, cel puțin.

Iar după ce l-a șters de peste tot, Andreea Bălan a făcut o postare care spune totul despre ce se petrece între ea și George Burcea. ”Bărbaților le plac femeile puternice. Da. Dar doar ca să le cucerească. Nu-și doresc să trăiască alături de ele. Se zbat să le cucerească, doar ca să-și demonstreze lor și celor din jur valoarea. Uite, frate, ce femeie capabilă mi-am tras eu! Femeile puternice sunt o provocare pentru ei. Sunt un examen. Sunt o confirmare. Doar că, după ce își fac demonstrația de forță, abdică. Fug. Pleacă. De ce? Pentru că femeile puternice sunt obositoare. Orice ar face ele și oricum ar face, când el se reflectă în ea, se vede mărunt, nerealizat, frustrat. Pe ea o vede ca pe o scorpie carieristă și autoritară”, este citatul care a făcut-o pe Andreea Bălan să îl pună, public, pe contul ei de socializare, semn că George Burcea nu se mai poate mula pe ideile pe care le are artista despre ce ar trebui să fie într-o casă.