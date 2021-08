Andreea Bălan a primit înapoi mașina pe care i-a făcut-o cadou lui George Burcea. Ce planuri are acum artista și în ce vrea să investească banii: „Fiecare pleacă cu ce a venit”

Andreea Bălan vrea să își cumpere o nouă mașină [Sursa foto: Facebook] 23:37, aug 13, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Andreea Bălan trece printr-o perioadă excelentă, în care are succes pe toate planurile, așa cum și-a dorit. Recent, artista a postat pe Facebook o poză în care și-a anunțat urmăritorii că intenționează să își achiziționeze o nouă mașină, mai mare și mai sigură pentru ea și pentru cele două fetițe, Ella și Clara.

Îndrăgita artistă are în garajul vilei de lux o mașină de fițe, un Range Rover alb, iar în timpul căsniciei cu George Burcea se mai afla și un autoturism marca Mitsubishi pe care îl făcuse cadou fostului soț.

“ În presă a apărut că eu vreau să mă răzbun, să îi iau și vila și mașina. Nu există așa ceva, sunt invenții. Pentru că noi de la început am semnat un contract de separare de bunuri. Fiecare pleacă cu ceea ce a venit.

Și evident că mașina și casa erau de dinainte de relație, deci nu am ce să îi iau. Mi-a înapoiat și mașina, atunci când a rămas fără carnet, cea pe care i-am făcut-o cadou .” a declarat Andreea Bălan într-o emisiune tv.

Andreea Bălan a trecut peste divorțul dureros și l-a iertat pe actorul George Burcea

Andreea Bălan a găsit puterea să treacă peste perioada dureroasă a separării de cel cu care se vedea alături o viață întreagă. Jumătatea trupei Andre a mărturisit că l-a iertat pe George Burcea și că nu regretă nimic din cele întâmplate.

Andreea Bălan [Sursa foto: Facebook]

“ Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât .” a mai spus îndrăgita artistă.