In articol:

Invitată să cânte la emisiunea dedicată copiilor, ”Ba da, ba nu”, de la TVR, în fața lui Mihai Constantinescu, a lui Aurelian Temișan și a Ancăui Țurcașiu, Andreea Bălan, la doar 10 ani, e greu de recunosuct.

Citeste si: Am aflat ce face, noapte de noapte, Andreea Bălan de când i-a dat papucii lui George Burcea! E distracția asigurată în casa vedetei

Citeste si: Andreea Bălan, la un pas de divorț! Semnele sunt clare! Relația cu George Burcea este... pe moarte EXCLUSIV

Cu toate acestea, chiar dacă, așa cum se întâmplă cu oricine, maturizarea a adus o serie de schimbări fizice, dârzenia vdetei putea fi recunosuctă încă de atunci. Nu de altceva, dar întrebată de regretatul Mihai Constantinescu, despre pasiunea pe care o avea la acea vreme, fără să dea semn de cea mai mică emoție, Andreea Bălan i-a replicat acestuia că îi place muzica și că vrea să devină o mare ântăreață. Iar apoi s-a pus pe cântat și, culmea, pe dansat, dovedind încă de atunci că știe să se unduiască ca niciuna alta, având chiar o serie de mișcări pe care și l-ea păstrat peste ani și care ar ajuta-o să fie recunoscută dintre alte o mie de cântărețe.

Interesant este însă și cum au reacționat actualii fani ai Andreei Bălan la vederea imaginilor cu artista de pe vremea când avea 10 anișori. Nu de altceva, dar mulți au remarcat asemănarea fizică evidentă cu fiica ei cea mare, Ella, dar și că printre cei care dansau în ritmul melodiei sale era chiar cel care avea să îi devină naș, Aurelian Temișan.

Mai mult, aproape jumătate dintre cei care au postat comentarii la filmarea pe care Andreea Bălan a scos-o din cufărul cu amintiri i-au cerut acesteia să reinterpreteze piesa cântată la 10 ani.

Andreea Bălan, istorie de 26 de ani în showbiz

În 1994 a avut loc prima apariție tv a Andreei Bălan la emisiunea pentru copii ”Ba Da, Ba Nu”. În 1996 a lansat primul album ”Amețiți de fum”, fiind primul copil cu album pe CD din România. În 1998, tot la ”Ba Da, Ba Nu” a cunoscut-o pe Andreea Antonescu cu care a format trupa Andre. Trupa a scos 6 albume și 8 videoclipuri. Au vândut peste 1 800 000 de albume și au fost premiate cu 5 discuri de platină și 1 de aur. În 2001 au fost numite ”Reginele Muzicii Dance din România”. În 2002 începe carieră solo a Andreei Bălan și până în prezent a scos 6 albume și 20 de videoclipuri. În 2007 Andreea împreună cu Petrișor Ruge obțin locul 2 la Campionatul internațional de dans din Mexic, iar în 2008 obțin locul 1 la Dansez pentru tine. Din 2010 Andreea Bălan este recunoscută că artista cu cele mai spectaculoase show-uri din România cu muzică, dansuri și costumații!

Andreea Bălan, divorț dificil

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatîl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Cu toate acestea, chiar dacă mai suferă acum, Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte.