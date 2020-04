In articol:

Totul a pornit în momentul în care George Burcea a început să posteze imagini cu fetițele sale pe instastory, doar pentru ca următoarele imagini să fie de o violență extremă.

Andreea Bălan, fără să ste ape gânduri, i-a dat ”block” de pe conturile fetițelor sale, iar George Burcea a făcut o adevărată criză de nervi. Doar că respectava criză de nervi nu s-a consumat doar în privat, în conversații care să se poarte pe ton civilizat. Nu, chiar dimpotrivă, după ce George Burcea i-a trimis o serie de mesaje care nu pot fi reproduse în fața vreunei femei, nervii lui s-au manifestat și în public. Pe contul său de socializare. Unde, din nou, a jignit-o pe Andreea Bălan, soția lui, așa cum, probabil, s-a văzut mai rar în showbiz-ul românesc.

”Când coa$%^ fostei soții sunt mai mari decât intereseul familiei, te blochezi în net! Bravoo”, a fost prima postare. Dar George Burcea nu s-a mulțumit cu atât, ci încercând să fie subtil în dorința lui de a-și sublinia viața grea alături de Andreea Bălan, femeia cu care s-a căsătorit și căreia i-a făcut două fetițe, a mai făcut niște postări. ”Să mai credeți în sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-și dau duhul pentru familie, care ”jură” că boul a fost de vină, iar ele sunt sfinte”, este postarea ”subtilă” a lui George Burcea, bărbatul care s-a căsătorit cu Andreea Bălan anul trecut.

În ciuda atacurilor dure ale lui George Burcea, chiar în ziua de Paște, la adresa ei, Andreea Bălan nu a reacționat public. ”A preferat să nu mai zică nimic, public, să tacă și să își vadă de fetițe. A fost extrem de jignită de ieșirile lui George Burcea, de felul în care a fost amenințată și înjurată, dar a preferat să tacă”, susțin sursele WOWbiz.ro. De altfel, singura postare care este o reacție la cele petrecute este una cât se poate de subtilă și face referire la ceea ce o intrsează pe ea: fetițele sale. ”De mica am visat ca voi avea 2 copii si dupa ce am alergat ani de zile sa ma stabilizez emotional si financiar, am indraznit sa imi indeplinesc visul. Imi doresc ca Ella si Clara sa fie mai fericite decat am fost eu, sa aiba o copilarie minunata, fara lipsuri emotionale sau de orice fel, sa se joace si sa fie educate frumos si sa stie ca nimic nu este imposibil si niciun vis nu e prea departe! Dragostea de mama este infinita!”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, divorț dificil

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie., ne-a mai spus sursa noastră.

Cu toate acestea, chiar dacă mai suferă acum, Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte, cu atât mai mult cu cât nu îl mai poate ierta după ce a fost prins drogat.

Andreea Bălan, despre George Burcea, în plin divorț: ”Un adult flamand”

”Fericirea si iubirea se invata in copilarie atunci cand esti iubit de catre parintii tai. Daca nu ai parte de iubire cand esti mic, mai tarziu in viata nu vei sti sa fii fericit, nu vei sti sa iubesti si sa accepti iubirea celor din jur. De la parintele de acelasi sex cu tine, ar trebui sa inveti iubirea de sine, iar de la parintele de sex opus, iubirea fata de un partener. Un copil lipsit de mangaieri, aprecieri, blandete si iubire, va deveni un adult flamand, ratacit prin viata, care va cauta mereu ceea ce nu a avut cand era mic, va avea repere eronate, va fugi din anumite situatii dificile, va lua decizii nepotrivite vietii sale, va sabota si va proiecta pe orice partener neajunsurile sale sufletesti”, a scris Andreea Bălan in plin divorț de George Burcea.