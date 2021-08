Andreea Bălan, despre schimbările din carieră, de când a devenit mamă: "Selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă"

Andreea Bălan alături de fetițele ei, Ella și Clara [Sursa foto: Instagram] 20:29, aug 13, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Andreea Bălan a încercat mereu să păstreze un echilibru între viața de familie și carieră, însă acum a decis că este momentul să se dedice mai mult copiilor săi. Vedeta a povestit, într-un interviu recent acordat Viva.ro, că a făcut multe schimbări în plan profesional, de dragul Ellei și al Clarei.

Andreea Bălan, despre sacrificiile făcute de când a devenit mamă

Frumoasa blondină are un succes răsunător pe plan profesinal și se bucură să facă parte din cât mai multe proiecte muzicale în această perioadă, dar nu își neglijează nicio secundă familia. Andreea a dezvăluit că a trecut de etapa când punea pe primul loc cariera, acum timpul petrecut cu fetițele ei fiind o prioritate.

De asemenea, artista a precizat că în ultimul timp și-a organizat concertele doar în funcție de programul micuțelor și doar aproape de casă, pentru a fi mereu lângă acestea: "Fetițele îmi ocupă tot timpul. Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele." , a declarat Andreea Bălan, pentru sursa citată.

Andreea Bălan și fetițele ei[Sursa foto: Instagram]

Fetițele Andreei Bălan, personalități diferite

Andreea Bălan recunoaște că Ella și Clara se află la poli opuși când vine vorba de personalitate.

Dacă despre mezină spune că i-a moștenit caracterul și atitudinea, când vine vorba de fetița cea mare, cântăreața mărturisește că Ella îi seamănă leit din punct de vedere fizic: "Au personalități extrem de diferite. Ella este foarte cuminte, este o prințesică, se îmbracă în rochițe, iar Clărița este foarte autoritară. Dacă nu e ca ea, e jale. Clara seamănă ca personalitate cu mine, iar Ella seamănă fizic cu mine. Clara nu.", a mai adăugat Andreea, pentru aceeași sursă.