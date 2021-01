Andreea Bălan își îndeamnă fanii să doneze pentru salvarea unei fetițe diagnosticate cu cancer

In articol:

Andreea Bălan își îndemnă fanii, prin intermediul rețelelor soaciale, să ajute la salvarea Nicoletei, o adolescentă de doar 17 ani, din Pașcani, care a fost recent diagnosticată cu o boală cruntă, cancer la cap, față și gât. De asemenea, și artistul Abi Talent a postat un Instastory în care-și îndemna fanii să pună umăr de la umăr în salvarea fetei.

Andreea Bălan își îndeamnă fanii la fapte bune

Pa pagina de Facebook, Andreea Bălan postează regulat campanii de strângere de fonduri pentru copii care s-au îmbolnăvit de boli extrem de grave. Recent, pe contul său de Instagram, vedeta a postat o poză în care-și îndemna cei 1.4 milioane de urmăritori să o ajute pe Nicoleta, o fată prea tânără pentru problemele pe care le are.

Nicoleta, înainte și după ce boala s-a agravat[Sursa foto: Facebook]

Fetița a fost internată în data de 13 octombrie 2020 la la Spitalul Clinic de Copii Sf. Maria din Iași, iar la câteva zile, în urma unei biopsii, tânăra a fost diagnosticată cu tumoare malignă la cap, gât și față. Aceasta a început chimioterapia, însă starea ei s-a agravat vizibi. Pe 30 decembrie, anul trecut, a fost externată din spital, iar medicii din românia au trimis-o acasă cu un tratament și foarte puține

șanse de trăit.

Salvarea ei vine de la o clinică din Turcia, care i-a mai dat o șansă la viață, însă această șansă vine și cu un preț. Familia nu are posibilități materiale și astfel se bazează pe omenia românilor, sperând că-și vor mai vedea fata vindecată.

Pe Facebook s-a făcut deja o pagină cu donații, unde toată lumea poate ajuta.

„Vă plângeți că vă este greu, că nu aveți asta, aia și cealaltă? Va spun eu ce e cu adevărat greu! Să fii mama de copil cu cancer! Să fii tată! Un tată puternic, sprijin și protecție pentru nevasta și 3 fete! Să fii tată și să fii îngenunchiat de durerile fetiței lui! Să ți se prăbușeasca lumea și să nu știi încotro s-o ei! Asta e greul… Să fii mama și să fii pusă în situația de a alege, îți intubam copilul sau îl ei acasă că oricum nu mai are șanse!Nico este cauza mea azi! Cred în Dumnezeu și cred în minuni. Cred și trebuie ca Nico să fie bine. Multă lume îmi spune că sunt îngerul lor… Ei azi eu am îngerul meu doamna Munteanu.

În ea stau speranțele mele, a părinților și a tuturor celor care o cunosc pe Nico! Actele ei medicale vor ajunge dimineața pe biroul unui medic din Turcia! Va spun și despre familie, o familie onestă, decentă și muncitoare, nu au cerut nimic niciodată, au de toate și zahăr și ulei di cartofi…. Nu de asta au nevoie, ci de sprijin financiar! RO58RNCB0176156566830001; SWIFT/BIC:RNCBROBU, RO82CECEIS02B2EUR1045507; SWIFT:CECEROBUXXX, spune o femeie pe grupul de pe Facebook.

Ieri, 21 ianuarie 2021, Nicoleta a plecat în Turcia, iar pentru ea s-au strâns deca 15 mii de dolari, însă este nevoie de mult mai mult, pentru că acesta este doar începutul în procesul de vindecare al fetiței.