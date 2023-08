Andreea Bălan, mai sinceră ca niciodată! A vorbit pentru prima dată despre cum l-a cunoscut pe actualul iubit, Victor Cornea: „S-a făcut liniște și am putut să vorbesc”

In articol:

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un cunoscut tenismen de performanță, Victor Cornea pe numele său. Artista radiază de fericire alături de noul iubit și nu ezită să vorbească despre bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze de ceva vreme.

Așa se face că, de curând, blondina și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit cu sinceritate despre momentul când l-a cunoscut pe Victor Cornea. Vedeta spune că a început să vorbească cu cel ce i-a devenit iubit în mediul online, atunci când tenismenul i-a răspuns la un videoclip pe care artista îl postase pe rețelele de socializare.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea.

Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim” , a povestit Andreea Bălan, în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea Bălan a lămurit totul, după ce s-a spus că părinții iubitului ei nu o acceptă

După ce Andreea Bălan și-a asumat relația cu Victor Cornea, gurile rele au început să spună vrute și nevrute despre povestea de dragoste a celor doi, astfel că au existat numeroase zvonuri potrivit cărora, părinții tenismenului nu ar fi de acord cu relația fiului lor.

În acest sens, Andreea Bălan a dorit să clarifice totul și a dezvăluit, cu sinceritate, care este, de fapt, relația dintre ea și părinții actualului partener de viață.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan într-o emisiune TV.

Andreea Bălan și Victor Cornea [Sursa foto: Instagram]