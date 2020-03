Andreea Bălan este foarte afectată de despărțirea de George Burcea, iar gândul că va fi o mamă singură o întristează și mai mult. De când a devenit mamă, mama artistei a stat mai mult în casa Andreei Bălan, pentru a o ajuta cu cele Ella și Clara, dar și cu treburile casnice.

Mama Andreei Bălan a fost alături de ea la bine și la greu, iar drept mulțumire, artista a scris un mesaj emoționant pe contul ei de socializare, ieri, de ziua mamei.

”La mulți ani MAMI și la mulți ani tuturor femeilor din întreaga lume ?❤️

Am fost și sunt o norocoasă să am o mamă minunată care mi-a fost alături întotdeauna la bine și la rau, iar de când sunt mamă, mi-a fost din prima zi aproape atât mie cât și Ellei și Clarei.

Abia când am devenit și eu mamă, am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată și îmi doresc să fiu pe zi ce trece un om mai bun ca fetițele mele să fie mândre de mine așa cum eu sunt mâdra de mama mea.”, a scris Andreea Bălan, pe rețelele de socializare.

Relația dintre Andreea Bălan și George Burcea s-a înrăutățit și mai mult (dacă se putea) după ce soțul vedetei a fost oprit în trafic de polițiști și s-a constatat că a consumat cocaină.

George Burcea este cercatat penal pentru că a consumat substanțe interzise și a urcat la volan, el fiind tras pe drapta de Poliția Ilfov și, apoi, i-au fost prelevate probe biologice, el explicând că, de fapt, polițiștii au fost informați de Andreea Bălan că ar consuma așa ceva.

