In articol:

Cea mai nouă piesă a Andreii Bălan este una cu totul și cu totul specială pentru artista cu zeci de ani de experiență în lumea showbiz-ului și marchează o serie de premiere în cariera ei.

Citeste si: Cum și-a distrus Andreea Bălan soțul cu o singură imagine. Pozele spun mai mult decât vorbele

Citeste si: Andreea Bălan l-a uitat deja pe George Burcea! Ce spune vedeta ?

Citeste si: Andreea Bălan, la un pas de divorț! Semnele sunt clare! Relația cu George Burcea este... pe moarte EXCLUSIV

Mai exact, pe lângă faptul că Andreea Bălan s-a expus într-un fel în care nu a mai fost niciodată – a filmat topless mai bine de jumătate de videoclip -, versurile și imaginile clipului sunt mai mult decât edificatoate. ”Andreea Bălan s-a vindecat, în sfârșit, de iubirea pe care o avea pentru George Burcea. Acum poate să spună lucrurile prin care a trecut, acesta a fost și motivul pentru care a lansat o nouă piesă, în acest gen, și a filmat un asemenea videoclip. A putut spune lucrurilor pe nume”, ne-a spus un apropiat de-al frumoasei cântărețe.

Iar clipul vedetei este unul încărcat de simbolism, Andrea Bălan folosind rochia de mireasă din ziua nunții cu George Burcea și s-a ”jucat” cu tabloul lui Picasso pentru a-și sublinia și mai bine mesajul. Mai mult, clipul și piesa reprezintă fidel trăirile pe care le-a avut în cuplu alături de George Burcea, Andrea Bălan sugerând că a intrat în relație întreabă și a ieșit din ea ”în bucăți”. ”Ea a avut un vis, acela de a avea o familie și acel vis s-a destrămat. Despre asta este piesa, nu că mai suferă după George Burcea. În piesa asta, Andreea Bălan regretă visul care i-a fost destrămat, cel de a avea o familie, nu despre bărbatul în sine. Nu e vorba neapărat despre George, este vorba de visul în sine”, ne-a dezvăluit o apropiată de-ale Andreei Bălan cu care, de altfel, s-a sfătuit în momentul în care a decis să facă clipul piesei ”Am crezut în basme”.

Andreea Bălan s-a vindecat după despărțirea de George Burcea

”Fac terapie de pe la 27 de ani. E foarte important să faci terapie pentru oricine, dacă te simți trist și supărat. (...) Dacă nu făceam terapie mi-ar fi fost mult mai greu în anii ăștia, și cu cele două nașteri, și cu depresia postnatală și cu despărțirea, adică terapia m-a ajunt foarte mult să trec mai ușor peste aceste lucruri”, a spus Andreea Bălan pe vlogul ei.

Mai mult decât atât, când vorbește de George Burcea, Andreea Bălan o face cu zâmbetul pe buze, semn că s-a vindecat de problemele pe care le-a avut în căsnicie. ”Au trecut aproape 4 luni de când ne-am separat, eu sunt ok acum, ne-am obișnuit cu această situație. El vine o dată pe săptămână să le vadă pe fetițe... Ela, un copil la trei ani, nu prea înțelege, nu știe ce înseamnă un divorț sau o supărare, tati lucrează... De aceea este foarte important pentru mine să le ofer anumite activități, să le ajut să treacă mai ușor peste această perioadă de tranzioție și, atunci când vine tati, să aibă timpul lor cu tati. Când vine tati, mă bucur și eu de timpul meu, cu mine și cred că așa fac foarte multe mame care sunt full-time. Ei bine, trecând patru luni, nu se mai poate rezolva și nu se mai poate repara nimic și nu cred că vom mai putea să fim ca înainte, ca și familie. Acum este important ca fiecare să își îndeplinească rolul, eu de mamă și el, cât se poate, de tată”, a explicat Andreea Bălan.

George Burcea, derapaj incredibil la adresa soției, Andreea Bălan

”Când coa$%^ fostei soții sunt mai mari decât interesul familiei, te blochezi în net! Bravoo”, a fost prima postare. Dar George Burcea nu s-a mulțumit cu atât, ci încercând să fie subtil în dorința lui de a-și sublinia viața grea alături de Andreea Bălan, femeia cu care s-a căsătorit și căreia i-a făcut două fetițe, a mai făcut niște postări. ”Să mai credeți în sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-și dau duhul pentru familie, care ”jură” că boul a fost de vină, iar ele sunt sfinte”, este postarea ”subtilă” a lui George Burcea, bărbatul care s-a căsătorit cu Andreea Bălan anul trecut.

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea Balan, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea Balan aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan, divorț dificil de George Burcea

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea Bălan a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte, cu atât mai mult cu cât nu îl mai poate ierta pe George Burcea după ce a fost prins drogat.