Andreea Bălan a ieșit pentru prima dată public și a oferit informații importante despre ruptura care s-a produs între ea și George Burcea . Artista a recunoscut că suferă enorm din cauza alegerii lui George Burcea.

„Chiar vorbeam cu prietenle mele că de o săptămână nu am plâns și astăzi am plâns pentru prima oară. Și am țiunut în corp de am și slăbit, dar e o situație pe care eu nu am putut să o schimb. Este o situație care nu a ținut de mine.”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca divorțul să se producă la patru luni de la nuntă.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajuge la o despărțire ambii au grești. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față... Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul. Nu pot să dau detalii prea multe pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsește nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebar ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine.”, a mai spus Andreea Bălan.

Cu toate că semnele unei despărțiri erau destul de clare, Andreea Bălan a hotărât să nu pună foarte mult la suflet și să își continue cursul vieții, în speranța că lucrurile vor reveni la normal. Însă totul a devenit clar în momentul în care George Burcea i-a spus fără nicio remușcare că nu o mai iubește.

„A spus că nu mai are sentimente puternice pentru mine, dar eu nu am pus la suflet, am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte... Mi-a spus că a deschis o cutie a pandorei, că poate trăiește niște răni din trecut. Din momentul în care ne-am întors din vacanță atunci a început un tăvăluc foarte mare și într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. Probleme cu tatăl său l-au afectat foarte mult, nu presa a scos la iveală aceste lucruri el le-a povestit la un eveniment. Nu pot să vorbesc foarte mult în numele lui, noi am stabilit să nu povestim ce s-a întamplat cu tatal lui, eu știam din primele luni, am zis nu condamn, dar el probabil a fost cumva surprins de faptul că tatăl său a ieșit. Aș vrea să menționez că nu m-am desparțit de George Burcea din cauza problemelor pe care le-a avut tatăl său. La un moment dat mi-a spus ceva de genul că la umbra unui copac nu crește nimic” a mai completat Andrea Bălan.