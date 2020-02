Andreea Bălan și George Burcea păreau până în urmă cu puțin timp unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cântăreața și soțul ei s-au căsătorit anul trecut în cadrul unui eveniment fastuos de la care nu au lipsit rudele, prietenii, colegii de breaslă și cele două fiice ale lor. Nimic nu prevestea că, doar câteva luni mai târziu, aveau să fie în prag de divorț.

George Burcea a fost surprins de papaprazzi în parcarea Teatrului Național din București în compania unei blonde misterioase. Cei doi au vorbit minute în șir, apoi s-au îmbrățișat cu patos și și-au luat la revedere. După ce imaginile au apărut în presă, Andreea Bălan a publicat pe pagina ei de Instagram un mesaj care le-a dat fanilor de bănuit. “You never know how strong you are… until being strong, is the only choice you have…” (n.r.- „Nu știi niciodată cât de puternic/-ă ești… până când să fii puternic/-ă este singura opțiune pe care o ai…”), a scris Andreea Bălan.

Fanii au întrebat-o pe celebra cântăreață dacă s-a despărțit de George Burcea, dar cântăreața nu a oferit niciun răspuns. Mulți urmăritori i-au transmis mesaje de încurajare și i-au amintit că sunt alături de ea.

George Burcea, primele declarații despre divorțul de Andreea Bălan!

Întrebat despre separearea de soția lui, el a refuzat să dea prea multe detalii, dar nici nu a infirmat zvonurile.

a declarat George Burcea pentru Cancan.