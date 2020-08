In articol:

Andreea Bălan și George Burcea vor avea prima înfățișare pentru divorț în luna octombrie, dar se pare că până atunci se anunță un adevărat război între cei doi.

George Burcea a acuzat-o pe Andreea Bălan că ar fi fost inidelă chiar din impul mariajului și ar fi pănuit să o atace cu acest lucru în fața instanței. Actorul a vorbit în cercul lui de prieteni apropiați despre faptul că o bănuiește pe fosta lui soție că ar fi călcat strâmb în timul mariajului și că relația cu Tiberiu Argint nu ar fi una chiar recentă.

Andreea Bălan îl amenință pe George Burcea după acuzațiile aduse

Andreea Bălan neagă vehemenet aluziile și spune că este foarte urât din partea fostului ei soț să lanseze asemenea acuzații.

„Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva”, a mărturisit Andreea Bălan pentru Spynews.

Artista a mai adus în discuție un lucru des menționat, acela că nu a spus totul despre relație ei cu George Burcea, tocmai pentru a le proteja pe cele două fetițe. Însă dacă George Burcea lansează asemenea ipoteze rușinoase la adresa ei, Andreea Bălan a dat de înțeles că nu va sta nici ea cu mâinile în sân.

„Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, a mai spus Andreea Bălan.