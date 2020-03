Andreea Bălan este urmărită pe pagina ei de YouTube de peste 350 de mii de abonați. Frumoasa artistă și-a obișnuit fanii cu vlog-urile ei, în care de cele mai multe ori apărea alături de George Burcea. Deși s-au separat recent și actorul nu mai este prezent în filmulețele pe care cântăreaâa le publică pe internet, ea nu și-a dezamăgit fanii. Continuă să se lase filmată în tot felul de ipostaze și să comunice cu cei care o privesc cu admirație încă de la începutul carierei sale.

Recent, Andreea Bălan a publicat un vlog filmat în timpul unei ședințe foto. Ea a evitat să vorbească despre George Burcea. În trecut, artista pomenea de mai multe ori numele soțului și avea doar cuvinte frumoase la adresa lui. De data aceasta, s-a rezumat la a spune că abia așteaptă să ajungă acasă la fiicele ei.

„Suntem la enșpea ținută! S-a făcut noapte, am mâncat o pizzulica foarte bună și niște paste. Nu mai am 62 în talie, am 70, dar nu-i nimic, până diseară o să am iar 60, cine știe. Să continuăm ședința foto, este minunat aici! Este foarte frig! Dar nu ne văităm, rezistăm eroic. E bine, da? E bine! Și abia aștept să ajung la Elluța și la Clărița, că mi-e dor de ele! (…). Stați cu noi, nu plecați! Continuăm cu balamucul de acasă!”, a spus Andreea Bălan în vlog-ul publicat recent.

Prima reacție a tatălui lui George Burcea după ce a aflat de divorțul de Andreea Bălan

Socrul Andreei Bălan susține că că îi pare rău de situația în care s-a ajuns, mai ales că la mijloc este vorba de cele două fetițe care au nevoie și de mamă și de tată.

„Nu pot să-i dau eu sfaturi Andreei. Eu o apreciez ca femeie, nu ne-am cunoscut, nu ne-am întâlnit să discutăm. Pe mine mă doare chestia asta, sincer, câte mi-a făcut el mie, sincer mă doare. Câte ar face el, câte mi-a făcut, ați văzut cum m-a făcut în presă, în toate felurile. Din criminal, nemernic, pușcăriaș… dar vedeți, Dumnezeu nu doarme. Sincer să vă spun, eu nu mă gândesc nici la el, nici la ea. Sunt oameni în toată firea, mă gândesc la copilașii ăia. Că, să mă ierte Dumnezeu, ce vină au ei?”, a mai spus socrul Andreei Bălan.