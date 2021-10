Andreea Bălan și George Burcea au divorțat oficial! Dezvăluirile făcute de actor: „Din prima căsnicie am învățat...”

In articol:

Andreea Bălan și George Burcea au anunțat că s-au despărțit la începutul anului 2020. Despărțirea lor a fost una presărată cu foarte multe scandaluri și atacuri în mediul online. Cei doi au împreună două fetițe: Ella și Maya, pentru care continuă să aibă o relație platonică și să fie alături pentru amândouă.

Într-un interviu recent, George Burcea a dat de înțeles că procesul de divorț dintre el și celebra cântăreață a ajuns la final. El a mărturisit că procesul a durat atât de mult deoarece au fost la mijloc foarte multe informații neadevărate, care au afectat imaginea actorului în acest demers.

„Din prima căsnicie am învățat că dacă nu iese din prima, încearcă și a doua oară. Nu cred că există greșeli pe pământ, dar în schimb există lecții, cu cât înveți mai multe lecții cu atât poți fi mai bogat, mai împlinit și mai fericit.

În ceea ce privește divorțul, procesul a durat așa de mult pentru că Buftea e foarte departe de București, iar informațiile ajung acolo distorsionate, aș putea spune că așa mult prea prea distorsionate față de adevăr”, a declarat George Burcea.

Andreea Bălan și George Burcea au două fetițe

George Burcea, dezvăluiri în exclusivitate despre relația cu Viviana Sposub: „Nu am cerut-o de soție”

George Burcea a venit în platoul WOWbiz, acolo unde a făcut dezvăluiri în exclusiivtate despre relația cu Viviana Sposub. Celebrul actor a mărturisit că ei sunt foarte apropiață și locuiesc împreună de aproximativ un an de zile.

„A fost un an superb si din cauza pandemiei. Faptul ca a fost pandemie, am avut COVID si am locuit impreuna, ne-a legat. Am stat de anul trecut impreuna pana acum. Suntem unul pentru celalalt in fiecare proiect, asta ne-a unit foarte mult.

Nu am cerut-o de sotie. Sunt un tip foarte romantic si foarte sensibil, din păcate si din fericire in acelasi timp. Din pacate pentru ca sensibilitatea asta nu e buna cu oricine. Si din fericire pentru ca indiferent cate momente au fost cand am fost mai moale, mai romantic, am invatat o lectie si asta mi-a prins bine. Din orice moment inveti ceva pentru viitor. Orice intamplare este o lectie.

(…) Nu sunt deloc perfect, dar incerc sa caut acea liniste, eu cu mine, eu cu fetele mele, iubita mea, familia mea. (…)”, a spus George Burcea în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.