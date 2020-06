In articol:

Despărțirea de tatăl fetițelor sale nu a fost și nu este un lucru ușor pentru Andreea Bălan. Vedeta a vorbit deschis despre provocările prin care a trecut și cum face față tuturor problemelor pe care le întâmpină în viața privată.

Artista a dezvăluit că, deși sunt momente în care simte nevoie de sprijin și să plângă pe umărul cuiva, încearcă să fie puternică pentru fiicele sale. Andreea recunoaște însă, că sunt momente de descărcare în care plânge..singură.

„Când plâng, nu mă vede nimeni. Sunt într-un punct în care efectiv am obosit să fiu puternică și vreau să fiu vulnerabilă, dar nu am cum și cu cine, de aceea, când sunt singură, mai plâng. Trebuie să am grijă de fete, de mama mea, de cariera mea, să îmi fac jobul, să îmi îndeplinesc contractele și să avem o viață fără lipsuri.

Citeste si: Elena Ionescu își face casă cu Emanuel? Reacția cântăreței este de-a dreptul fabuloasă

Citeste si: Drama secretă trăită de Oana Sîrbu în pandemie! A ajuns cu tatăl la spital, mătușa i-a murit ! Dezvăluirile cutremurătoare pe care i le-a făcut lui Cristi Brancu

Citeste si: Lovitură de teatru! Brigitte a fost agresată și umilită de propriul fiu, dar ce relație are cu fata ei de când s-a măritat cu Florin Pastramă?! ”Nu l-a vrut”

Dar, când luminile se sting, simt lipsa unui umăr pe care să plâng și căruia să îi spun ce simt. Puterea aduce după sine ți ideea fixă a oamenilor − lasă că te descurci, treci tu peste! −, dar orice om puternic are nevoie să fie și vulnerabil. E frumos să fiu admirată pentru puterea pe care o am, dar această putere vine tocmai din greutățile prin care am trecut de-a lungul anilor. Fiecare eșec sau fiecare lovitură m-a făcut azi să fiu puternică, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să fiu și vulnerabilă din când în când” a spus Andreea Bălan, pentru sursa citată.

„M-am simțit abandonată emoțional și fizic”

Andreea Bălan este convinsă că va mai iubi o altă persoană, însă mărturisește că visul ei de a forma o familie cu tatăl ficelor sale s-a zbulberat. Vedeta spune că s-a simțit abandonată de soțul ei.

„Este evident că nu-mi doream să ajung aici, dar sunt tânără și pot să sper într-o nouă iubire. Totodată, având doi copii, e mult mai greu de gestionat o nouă relație și, momentan, nu mă gândesc la acest lucru. Mai am de vindecat anumite aspecte și trebuie să mă ocup numai de fete.

„Da, m-am simțit abandonată emoțional și fizic. M-a durut foarte mult faptul că el nu a înțeles ce pierdere emoțională și fizică am avut atunci, eu nemaiputând să am copii. A fost alături de mine în primele luni de la naștere, dar apoi s-a îndepărtat și nu i-a mai păsat de ceea ce simt. Visul meu cel mai mare era să am o familie, iar acum, fiind mamă singură, e destul de greu de gestionat, atât emoțional, cât și fizic și logistic. El va putea să își facă altă familie, cu alți copii. Eu nu voi mai avea parte de acest vis niciodată, mă refer la posibilitatea de a fi împreună cu tatăl copiilor mei. Îmi doresc și sper că voi găsi pe cineva care mă va accepta așa cum sunt”, spune vedeta.

Andreea face terapie de două ori pe lună

Nu este o noutate faptul că Andreea face terapie. Artista a vorbit în nenumărate rânduri despre acest lucru. Ea spune că o ajută să se descopere și să să evolueze. .

„Eu fac terapie constant, de două ori pe lună, de mulți ani. Nu am apelat la asta acum în mod special. O fac constant deoarece mereu descopăr în mine lucruri noi și îmi place să mă dezvolt în cea mai bună versiune a mea”, a declarat vedeta pentru Viva.