Andreea Bănică a trăit o adevărată dramă: ”Să te înjure, să te bată, să te gonească”. Dezvăluiri despre tatăl său: ”Mă jignea, mă făcea de râs în fața tuturor”

Andreea Bănică a avut parte de momente foarte grele în copilăria ei, despre care a avut curajul și puterea să vorbească abia acum, după ani de zile. Celebra cântăreață a mărturisit că a avut o relație bună cu părinții ei, deși tatăl ei era un om foarte dur. Totuși, vedeta spune că părintele ei căzuse în patima alcoolului, de când se pensionase.

„ Mi-a părut rău că nu i-am avut mai mult timp, pe ei și pe părinții mei, să se poată bucura de copiii mei. Eu vorbeam mai mult cu tata, deși tata era mult mai dur cu noi. Am învățat foarte multe lucruri de la el, deși am suferit mult acasă. La un moment dat, el când a rămas fără job, de fapt, a ieșit la pensie pe caz de boală, și-a deschis un magazinaș. Nu știu prin ce greșeală l-a pierdut, a fost sfârșitul pentru el când s-a văzut acasă, pensionat. A început să bea, să facă scandal.

Am avut o copilărie frumoasă ca și timp petrecut afară, cu copiii, dar am și suferit. Nu este ușor pentru copii și pentru neveste să fie acasă, să facă tot ce este bine și să vină soțul acasă, să te înjure, să te bată, să te gonească. Sora mea la un moment dat s-a căsătorit, a plecat, am rămas eu. Nu a fost ușor pentru mama mea. Dar tata avea și calități, era deschis, ne-a crescut frumos.”, a dezvăluit Andreea Bănică, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Bănică, dezvăluiri dureroase despre tatăl ei

Andreea Bănică a mărturisit că tatăl ei era dur cu ea, iar atunci când mergea la un eveniment, iar acesta lua câte un pahar de vin, o jignea de față cu toată lumea și

o făcea de râs.

„Noi am fost cuminți, ne-am căsătorit fete mari cu soții noștri. Era dur cu mine, când mergeam la un eveniment, dacă cumva lua un pahar de vin, mă jignea, mă făcea de râs în fața tuturor. A fost violent cu toate. Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit, a venit băut de la o întâlnire. A venit pe stradă, s-a certat cu cineva, iar persoana respectivă i-a dat un brânci, am auzit după. A fost cumplit. (…)

Nu am avut putere să scot la iveală ce s-a întâmplat. Era ziua lui Liviu Vârciu, mergeam la ziua lui, eram îmbrăcată în roșu. Am fost sunată de sora mea când mă uitam în oglină, mi-a spus la telefon. Am plecat cu Lucian, am mers acasă și am văzut o mamă…nu știu dacă distrusă, dar știi cum am văzut-o? Liniștită.”, a mai povestit aceasta.

Andreea Bănică a suferit enorm după ce și-a pierdut mama, cea care sufera de o boală nemiloasă. Celebra cântăreață a spus că medicii o anunțaseră că mama ei mai avea doar câțiva ani de trait, moment dramatic pentru artistă.

„ Am regrete că nu i-am avut mai mult timp, așa cum sunt ei. Când am născut-o pe Sofia a fost groaznic, am trecut printr-o depresie. Am trecut cu bine, ce să fac. În vara în care a murit bunicul meu, mama s-a îmbolnăvit dintr-o dată. Fuma foarte mult. S-a dus la un control în Constanța și medicul i-a zis să meargă la București. A venit acasă, s-a lăsat de fumat. S-a operat, am trecut prin multe, a fost greu.

Doctorii mi-au spus că mai avea 5 ani ca și șanse de viață, am plâns, m-am dat cu capul de pereți prin spital. A fost singura femeie la momentul respectiv bolnavă de cancerul esofagian din România. Într-un final a fost mai puțin de cât îmi spusese medicul.”, a adăugat artista.

„ Managerul meu mi-a spus că mama a decedat. M-am cufundat mult în muncă, cântam nonstop. Nu știu cât de mult se știe despre mine ca și artist, dar nu am avut în 10 ani concediu, nu am fost la botezuri, nunți. Aveam programate concerte cu 2, 3 ani înainte. Voiam să fac asta, mă agățam de treaba asta, era singura mea șansă de a supraviețui. Eram cu Lucian, nu știam cât va sta cu mine, o să stea, nu o să stea, niciodată nu poți să știi.”, a mai spus Andreea Bănică, în cadrul unei emisiuni TV.