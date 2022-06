Andreea Bănică, clipe cumplite în vacanță: „Pe Noah l-am pierdut în hotel” Ce s-a întâmplat cu copilul artistei?

In articol:

Andreea Bănică a trecut prin momente cumplite în vacanță, după ce l-a pierdut pe fiul ei, Noah, în hotelul în care erau cazați. Artista s-a speriat terbil, crezând că nu își va mai găsi băiețelul. De altfel, Andreea a și recunoscut că asta este una dintre fricile ei cele mai mari, să nu își piardă copiii.

Andreea Bănică, moment de panică în vacanță

Probabil mulți se întreabă cum s-a întâmplat asta, chiar în vacanța în care familia Andreei Bănică ar fi trebuit să se relaxeze, nu să tragă o sperietură soră cu moartea. Ei bine, se pare că Noah ar fi plecat de lângă părinții lui fără să anunțe, cu scopul de a inspecta zona. Când și-a dat seama că băiatul a dispărut, cântăreața a intrat în panică și a început să țipe. Nicio mamă nu merită să treacă prin așa ceva.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci!

Citeste si: „Am pierdut două sarcini”. Mirela Vaida, dezvăluiri cutremurătoare din viața personală- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Acum Sofia e mare, are 14 ani. O s-o las anul acesta să plece singură în vacanță cu prietenele, în Grecia. Nu sunt genul de mamă sperietoare, genul: aoleu pleacă copilul, ce să mă mai fac!”, a declarat Andreea Bănică, pentru click.ro.

Citeste si: Andreea Bănică se chinuie să țină pasul cu maturizarea fiicei ei! Ce sfaturi îi dă în fiecare zi? "Îmi doresc să aibă măcar puțin din ambiția mea"| EXCLUSIV

Andreea Bănică a vorbit în detaliu și despre fobia pe care o are, aceea de a își pierde copiii.

„Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. Am și motive pentru că, la toate concertele mele în aer liber, se întâmplă să se mai piardă câte un copil, tocmai când sunt eu pe scenă. Și culmea, eu sunt cea care trebuie să anunț că s-a pierdut copilul respectiv.

Citeste si: Andreea Bănică a dat marea lovitură în afaceri! Detalii exclusive despre inaugurarea hotelului de lux pe care îl deține pe litoral: "De la o pensiune am ajuns la un mastodont. E ceva imens"| EXCLUSIV

Nu e un moment prea plăcut. Nu vrei să știi cum este sentimentul ăsta de a-ți pierde ce ai mai drag pe lume. Îmi e foarte frică de acest lucru, toată viața am avut frica asta!”, a mai spus Andreea Bănică.