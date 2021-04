Andreea Bănică, despre cele mai grele momente din viață! Cum și-a pierdut ambii părinți?! Dezvăluirile sunt absolut dureroase

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală autotonă. Are în spate o cerieră longevivă, iar de-a lungul timpului a fost apreciată pentru profesionalism și pentru talentul de care a dat dovadă de fiecare dată.

Puțină lume știe, însă, cu ce durere în suflet a urcat pe scenă blondina și nu doar o dată.

Artista și-a pierdut ambii părinți până la vârsta de 24 de ani, iar imediat după ce tatăl ei a trecut la cele sfinte, Andreea Bănică a trebuit să cânte într-un concert și deși sufletul ei era rupt în o mie de bucăți nu trebuia să arate nicio urmă de tristețe pe chipul ei.

Andreea Bănică, mărturii sfâșietoare despre cum și-a pierdut mama și tatăl

Frumoasa cântăreață și-a pierdut, din păcate, ambii părinți la un interval de doi ani. Nici bine nu și-a revenit după o suferință că a trebuit să îndure imediat alta.

Cu inima sfâșiată de tristețe și cu un gol adânc în suflet, Andreea Bănică a povestit că și-a pierdut tatăl în urma unui accident.

Se pare că bărbatul s-a certat cu un vecin care l-a împins fără milă, iar în urma căzăturii a dat cu capul de o bordură și nu s-a mai mișcat. Agresorul nu a chemat salvarea, ci l-a lăsat să agonisească până la ultima suflare.

Cel mai greu a fost că la doar trei zile de la tragedie, artista a fost nevoită să cânte și să pară că nimic nu s-a întâmplat, deși pe dinăuntru era haos.

„Țin minte că, în ziua aceea, eram îmbrăcată în roșu, mergeam la ziua lui Liviu Vârciu. Tata a murit în urma unui accident. Fusese la o onomastică, băuse și s-a certat cu un vecin. I-a dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. Practic l-au lăsat să moară acolo. După înmormântare, la trei zile, a trebuit să urc pe scenă să cânt”, a povestit Andreea pentru Digi24.

După doi ani, o altă tragedie avea să-i lovească familia Andreei Bănică. Mama ei a fost diagnosticată cu o boală cruntă și nemiloasă, care într-un final a răpus-o: cancer esofagian. Artista o vizita regulat pe mama ei, plângea alături de ea, iar mai apoi își ștergea lacrimile, își „punea” pe față un zâmbet și urca pe scenă. Pe toată perioada grea din viața ei a avut un „stâlp de rezistență”, pe soțul ei.

„Mama a murit după ce a murit tatăl meu. După doi ani, mama s-a îmbolnăvit de cancer esofagian. A fost cred prima femeie din România care a murit de cancer esofagian. Într-un an s-a stins. Eram pe val atunci, aveam așa mare succes. Dimineața mă duceam la mama la spital, plângeam, și seara cântam. Am avut noroc cu Lucian, care mi-a fost soț, soră, amant, tot. A avut grijă de mine și de banii mei”, a conchis ea.

Andreea Bănică își aduce aminte cu durere în suflet de părinții ei

Tatăl ei a fost cel care a sprijinit-o și împins-o de la spate la începutul carierei sale. Era foarte apropiată de el, avea o conexiunea mult mai sudată decât cu mama ei, despre care își amintește că era mai rece, dar știa că o iubește nemăsurat.

După ce a început o afacere care, însă, nu a mers, s-a apucat de băutură și din această cauză începuseră să aibă multe probleme în familie. Apăruseră certurile, iar lucrurile nu mai mergeau atât de bine. Andreea Bănică își aduce aminte cu drag de cei doi părinți ai ei despre care știe că o veghează pe ea, dar și pe copiii ei de acolo de sus.

„Tatăl meu m-a iubit enorm, mă iubea mai mult ca pe sora mea, ea era geloasă. Eu am fost remarcată la 4 ani și jumătate de Adrian Păunescu. Tata m-a dus la el, la Teatrul de vară, și m-a chemat la București. Ne-a îndrumat la Casa Pionierului din Constanța. Îmi lipsește mult tata. Mă bucur că a apucat să vadă că mi-am luat prima mea mașina din banii obținuți din muzică

Eu am avut o problemă, mama mea nu era așa de caldă, iubitoare, eu vorbeam mai mult cu tata. Eu cu tata am vorbit când mi-am început viața sexuală, nu cu mama. După ce tata s-a pensionat pe caz de boală și a deschis un magazin unde vindea diverse, a avut probleme și a pierdut magazinul. Atunci a căzut în patima băuturii. Am suferit mult, pentru că el nu nici nu avea voie să bea alcool, avea diabet. Devenea nervos, recalcitrant. Erau certuri mari în familie. Ar fi avut nevoie de ajutor specializat atunci”, a mai spus aceasta pentru aceeași sursă citată.