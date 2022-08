Andreea Bănică nu se mai satură de vacanță! Destinația aleasă de data aceasta este într-adevăr luxoasă | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri care au reușit să adune milioane de aprecieri. Drumul său nu a fost unul ușor, în spatele succesului colosal, fiind multă muncă și dorință puternică.

Andreea Bănică, vacanță în Bulgaria cu familia

Toată vara, Andreea Bănică și-a petrecut-o la mare. Fie doar cu soțul, fie cu întreaga familie, cântăreața s-a bucurat din plin de mare și soare. Cel mai mult a stat la Eforie, la hotelul pe care îl deține, dar acum a decis să mai schimbe locația și să tragă o fugă și în Bulgaria.

Acolo s-a cazat la un hotel de lux, unde are parte de toate facilitățile de care are nevoie, pentru a se simți minunat alături de soțul și copiii ei. WOWbiz.ro a făcut o căutare rapidă și a găsit cât costă să te cazezi în locul în care este cazată chiar acum Andreea Bănică. Astfel, am descoperit că o cameră la resortul de mare lux, valorează între 650 și 2500 lei, în funcție de mărime și alte facilități.

Nu e chiar ieftin, având în vedere că vorbim doar despre o noapte, însă Andreea Bănică nu se uită la bani, atunci când își vede familia cu zâmbetul larg și starea de spirit foarte bună.

Afacerile, un trend printre artiști?

În ultimii ani, tot mai mulți artiști, cântăreți, își deschid afaceri proprii, cu care au mare succes. Este un trend sau o necesitate? Andreea Bănică spune cum stă situația, atât pentru colegii ei de breaslă, cât și pentru familia ei.

Artista ne-a oferit detalii exclusive despre business-urile ei și ale soțului de-a lungul timpului.

"Eu mi-am luat primul apartament după ce am pozat în Playboy, adică eu am o viață de așa ceva. Nu știu să îți spun dacă e un trend acum. Pentru mine a fost. Acum nu știu ce este mai important și ce fac artiștii. De o viață facem asta. De foarte mulți ani ne-am focusat pe astfel de business-uri, Lucian construind foarte multe locuințe, eu i-am spus la un moment dat că aș vrea să facem un hotel. Era un vis de al meu pentru o pensiune. Am zis că suntem de la Eforie, toată lumea închiriază și noi nu facem nimic? De la o pensiune am ajuns la un mastodont. E ceva imens, o imensitate.", a mărturisit Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

