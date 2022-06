Andreea Bănică se chinuie să țină pasul cu maturizarea fiicei ei! Ce sfaturi îi dă în fiecare zi? "Îmi doresc să aibă măcar puțin din ambiția mea" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri care au reușit să adune milioane de aprecieri.

Andreea Bănică, despre fiica sa: "Încerc să mențin tot ce e natural și frumos la ea"

Drumul său nu a fost unul ușor, în spatele succesului colosal, fiind multă muncă și dorință puternică.

Andreea Bănică își iubește enorm fiica, pe Sofia. Puștoaica în vârstă de 13 ani este la curent cu toate trendurile și nu încetează să evolueze odată cu moda, pe zi ce trece. Andreea Bănică recunoaște că nu e tocmai ușor să fii martoră la toate aceste schimbări, însă mereu are sfaturile pregătite, ajutându-și fiica să nu îi repete greșelile din copilărie.

"Nu mă sperie că se maturizează. Mă sperie faptul că atunci când îi spun că poate să își strice părul, trebuie să îi spun de multe ori. Ideea e că atunci când îi spun că părul este frumos natural și dacă îl ai așa trebuie să îl menții să ai grijă de el, dacă ai niște unghii frumoase, naturale, ai grijă de ele, nu le pune pe cele false, imense, ca să pari altceva. Încerc să mențin tot ce e natural și frumos la ea, pentru că știu că am un copil frumos, deosebit și e normal să țin așa de ea, cât pot de mult. Mai departe și mai târziu, ea va decide ce-și va face, cum va avea părul, creț, blond, ars, nears. Va trece și ea prin niște experiențe, pentru că așa sunt copiii, așa am fost și eu. Eu, la rândul meu, am trecut prin părul blond ars, cu meșe multe, care mai cădeau pe scenă și tot așa. Așa era atunci. Cu sprâncene subțiri ață, oribile. Frumoase pe atunci, urâte astăzi. Uite așa trecem prin anumite experiențe, eu nu pot decât să îi spun prin ce experiențe am trecut, iar ea dacă înțelege bine, dacă nu o să înghit în sec și merg mai departe.", a declarat Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Andreea Bănică își dorește să fie un model pentru fiica ei

Andreea Bănică are un vis și anume să devină prietenă în adevăratul sens al cuvântului cu fiica sa. Abia așteaptă să crească și să devină cea mai bună versiune a ei, dar la bază să aibă principiile cu care a pornit și ea la drum, cândva.

"Mi-aș dori tare mult să urmeze ceea ce am urmat eu atunci când am plecat de acasă, când mi-a spus mama mea să îmi doresc cei patru pereți ai mei. Primul lucru în viață, să muncesc atât de mult, încât să câștig acei patru pereți ai mei, iar eu, după ce i-am câștigat pe primii, am zis că mai vreau, a început să îmi placă, nu mă opresc aici, cu siguranță asta va fi foarte bine pentru mine și tot așa, până m-am dezvoltat. Îmi doresc și ea să aibă măcar puțin din ambiția mea, dacă nu are mai mult. În anumite privințe, cu siguranță va avea mai mult. Suntem diferite, eu nu pot decât să îi insuflu ceea ce e mai bine pentru ea, iar ea mai departe va decide. Mai mult de atât nu pot să zic decât că abia aștept momentul acela în care vom fi prietene. Va fi pe undeva când va împlini vârsta de 20 de ani. Acum este altceva, este încă un copil, chiar dacă are 13 ani, e o pre-adolescență și acum sunt toate acele schimbări, care se întâmplă în viața fiecărui copil, pe care eu trebuie să le accept, să le ascult, să tac, să înghit, să merg mai departe și să o sfătuiesc, cât pot eu de mult în bine.", a mărturisit Andreea Bănică, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.